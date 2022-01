Hevder stjernespiller trakk seg i munnbind-protest

NÅ: Følg Rameshbabu Praggnanandhaa-Magnus Carlsen i vårt livesenter. (Sendes på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play)

Det oppstod forvirring da den russiske stjernespilleren Daniil Dubov, som hjalp Magnus Carlsen før VM-kampen i høst, ikke møtte til partiet mot Anish Giri.

Rundt en halvtime senere sendte arrangøren ut en pressemelding.

Der opplyste de at Dubov ikke kommer til å spille, og blir idømt tap.

Årsaken skal være at russeren har fått koronasmitte i sin indre krets. Arrangøren skrev at de derfor ba Dubov om å spille med munnbind for å beskytte hans motspiller.

– Dubov har indikert at han nekter å spille med munnbind av prinsipp, hevdet arrangøren.

STJERNESPILLER: Men Daniil Dubov har ikke fått det helt til å stemme i Tata Steel. Etter lørdagens «tap» står han med 2,5 poeng av sju mulige. Foto: ANTON VAGANOV

Den 25 år gamle russeren har foreløpig ikke gitt noe offentlig svar på arrangørens påstand.

– Dubov testet selv negativt på en hurtigtest. Han har også tatt en PCR-test, hvor det er sannsynlig at resultatet kommer i kveld, skrev arrangøren.

