Inne i Bogane barnehage i Bergen er ikke aktivitetsnivået som det pleier å være. På grunn av høyt sykdomsfravær blant de ansatte har de sett seg nødt til å stenge en av avdelingene.

– Vi er i en situasjon som ikke er heldig for noen, med høyt sykefravær og vanskeligheter med å få inn vikarer for fast personale. Så det er en hverdag som er hektisk, sier barnehagestyrer Hanne Spilde i Bogane barnehage.

MÅ STENGE: Barnehagestyrer Hanne Spilde i Bogane barnehage i Bergen måtte stenge en avdeling grunnet høyt sykefravær. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Barnehagestyreren sier det er frustrerende å ikke kunne å ha plass til alle barna som skulle ha vært der.

– Det betyr kjempestore utfordringer for foreldre og for barna – ikke minst. Jeg forstår det er vanskelig for foreldrene når vi må gå til disse grepene og stenge ned, sier Spilde.

– Kan gå fra presset til kritisk

Barnehagen i Bergen er på ingen måte alene. Denne uken har det blitt satt smitterekord i Norge hver dag. Kommune-Norge slår nå alarm om høyt fravær på grunn av sykdom og karantene på flere samfunnskritiske områder.

– Det er veldig presset og vikarmarkedet er stort sett støvsugd, så det er veldig vanskelig å få tak i erstatning for folk som blir syke nå, sier Helge Eide, som er direktør for samfunn, velferd og demokrati i kommunesektorens organisasjon, KS.

FHI forventer en betydelig vinterbølge frem mot mars hvor mange hundre tusen nordmenn kommer til å bli smittet. Nå advarer KS mot det som kan skje hvis FHIs smittescenario slår til.

– Selv i pleie- og omsorgstjenesten kan man ikke regne med at man ikke ser noen negative konsekvenser av en ytterligere dobling av smitten i forhold til i dag, sier Eide til TV 2.

FRYKTER BEMANNINGSKRISE: Helge Eide, områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati i KS, sier situasjonen kan gå fra veldig presset til kritisk. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Frykter du at det kan bli kritisk?

– Åpenbart. Når vi vet hvor presset det er i utgangspunktet, og vi legger på de scenariene, så frykter vi det kan gå fra veldig presset til kritisk, svarer Eide.

Vil ha endring i regler

Også i det private næringslivet merker man at det er mange borte fra jobb.

– Det egenmeldte sykefraværet er det som bekymrer med tanke på bemanning. Og våre bransjer må jo ha folk på jobb, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i arbeidsgiverorganisasjonen Virke til TV 2.

En ny undersøkelse Virke har gjennomført blant sine medlemmer, viser at syv av ti store virksomheter hadde mer eller mye mer egenmeldt fravær i 2021 enn normalt. Nå frykter Horneland Kristensen at smittetrykket skal forverre situasjonen.

– Det griper inn i driften. De kan ikke drive med den planen de hadde fordi de har utfordringer med sykefravær, sier Horneland Kristensen.

Virke peker på at kombinasjonen av strenge tiltak og høyt fravær preger flere av bransjene nå.

– De virksomhetslederne jeg snakker med er gråere i ansiktet nå enn det de var den 12. mars 2020.

Derfor krever Horneland Kristensen umiddelbar handling fra regjeringen.

BEKYMRET: Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke sier sykefraværet er høyt.

– Det regjeringen må gjøre, som en samlet arbeidsgiverside etterlyser, er å redusere egenandelen på sykefravær fra fem til tre dager. Og så må regjeringen tilpasse karantenereglene og sikre at vi har testkapasitet, slik at vi kan holde folk på jobb. Her må de være aktive, i og med at vi går inn i en smittetopp, sier Virke-sjefen.

Opposisjonen er kritisk

Virke får støtte fra flere i opposisjonen på Stortinget.

– Dette er en enorm belastning for virksomhetene, og de har problemer med å få tak i nok folk. Og så må vi få en koronastrategi på plass som vurderer om karantenereglene er tilpasset den situasjonen vi går inn i, sier stortingsrepresentant Nicolai Astrup (H).

Venstre mener regjeringen somler.

– FHI har rådet myndighetene til å innføre testing istedenfor karantene, og så ser vi at regjeringen holder tilbake. Det har de gjort i over en uke og det er vanskelig å forstå hvorfor, sier Venstre-leder Guri Melby til TV 2.

– Handler fort

Regjeringen mener kritikken bommer og sier de handler så fort som mulig.

– Vi handler absolutt fortløpende på de rådene vi får, sier statssekretær Ellen Moen Rønning-Arenesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet til TV 2.

Statssekretæren sier at de venter på at kommunene skal bli klare for det nye testregimet.

– Vi sitter klare på startstreken til å si «go», så fremt dialogen vår med kommunene er på stell, og vi kan forsikre oss om at distribusjonen og alt sammen er på plass, sier Rønning-Arnesen.