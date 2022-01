Norsk seier i La Diagonela: – Det var så deilig

Russiske Maksim Vylegzjanin så knallsterk ut mot slutten av den 55 kilometer lange rennet i Ski Classics. Men så fant Kasper Stadaas frem de siste kreftene og rykket fra i front.

– Det var en bra dag. Det var så deilig å være først over mållinjen. Jeg har drømt om dette etter at jeg skrev under for Team Ragde. Et tøft løp hvor det er mye som skjer. Jeg følte meg litt seig på flatene, men følte meg veldig sterk. Det var tungt på slutten, sier en strålende fornøyd Stadaas til NRK.

Stadaas vant foran Stien Hoelgaard og Mikael Gunnulfsen. Andreas Nygaard sørget for at fire nordmenn havnet øverst på resultatlisten.

– Han får et slags gjennombrudd i langløp, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Didrik Tønseth lå lenge med i tetgruppen, det samme gjorde svenske Max Novak. Men med 600 meter igjen til mål satte russiske Vylegzjanin opp farten og Tønseth klarte ikke å følge med.

Det gjorde derimot Stadaas som altså tok seieren etter knallsterk spurt.

Trippel svensk i kvinneklassen

I kvinneklassen ble det trippel svensk lørdag. Ida Dahl vant etter å ha å stukket fra på vei opp ved runding. Hun klarte å holde unna for trioen med Britta Johansson Norgren, Lina Korsgren og Silje Øyre Slind.

Norgren tok annenplassen, men ble distansert med 2.16 minutter. Korsgren ble nummer tre, mens Slind havnet på fjerdeplassen.

Den norske Koteng-laget med blant andre Astrid Øyre Slind og Martin Johnsen Sundby er i koronakarantene og deltok ikke i Sveits. Gunnulfsen og Martin Løwstrøm Nyenget hadde gått inn på laget. Gunnulfsen gikk på skiene til Sundby.

(TV 2/NTB)