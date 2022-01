Fjøs med 35 dyr overtent: – Lar seg ikke berge

– Det er nok ikke mulig å redde dyrene, sa operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen i Finnmark politidistrikt til TV 2 like før klokken 08 lørdag morgen.

Det skal være snakk om 35 okser som befinner seg inne i fjøset. Ingen personer skal ha kommet til skade, men et nærliggende bygg ble evakuert på grunn av spredningsfare.

– Fjøset er overtent og brannvesenet har ikke kontroll på brannen, sa operasjonslederen.

Like over klokken 08.30 lørdag morgen melder politiet at det ikke lenger er fare for spredning til andre bygg, men at fjøset og dyrene ikke lar seg berge.

– Det vil brenne ned under kontroll av brannvesenet, skriver politiet på Twitter.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 06.59.