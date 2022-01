Full overtenning i bygg i Kristiansand

Politiet i Agder melder på Twitter at det er observert åpne flammer ut fra et vindu i andre etasje i leiligheten.

Alle nødetater er på stedet.

Politiet meldte om brannen klokken 07.13 lørdag morgen.

Rundt klokken 07.40 melder politiet at bygget det er flere leiligheter og en butikk i bygget, og at brannen sprer seg i bygget, men at det ikke er fare for spredning til andre bygg.

Brannvesenet melder på Twitter at det er full overtenning i byggets 2. etasje.

