Dette bildet endret livet til den syriske familien

På bildet tatt i januar 2021 løfter en far sinn sønn, som ble født uten armer og bein. Skadene til gutten ble påført etter at moren pustet inn nervegass utløst under krigen i Syria – faren mistet beinet i et bombeangrep på et torg.

Faren Munzir al-Nazzal og 5-åringen Mustafa, har behov for proteser og behandling som ikke er tilgjengelig i deres hjemland.

Etter iherdig innsats fra organisatorene bak fotokonkurransen Siena Awards, gikk de to ombord på et fly til Italia sammen med faren, moren og sine to søstre. Der venter medisinsk behandling og et nytt hjem.

– Vi kommer, tusen takk. Vi elsker Italia, sa Mustafa i en videomelding før familiens avreise.

«Kan et bilde gjøre en forskjell?»

Den tyrkiske fotografen Mehmet Aslan vant hedersprisen i den italienske fotokonkurransen til Siena International Photo Awards, nemlig årets beste bilde i 2021.

Munzir al-Nazzal holder sin sønn Mustafa på flyplassen i Italia. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Bildet skapte overskrifter i italienske aviser, og spredte seg også til resten av verden via sosiale medier. Dette inspirerte skaperne bak konkurransen til å kontakte sykehus og rehabiliteringssentre i Italia.

Gjennom folkefinansierings-plattformen GoFundMe har Siena Awards også frem til nå samlet inn 124.808 euro, altså over 1.2 millioner norske kroner, til den syriske familien. Innsamlingen er navngitt «Kan et bilde gjøre en forskjell?».

En teknisk og psykisk læringskurve

I de kommende ukene kommer far og sønn til å møte eksperter som skal utvikle proteser til dem. Ifølge dem, vil det bli mer utfordrende å lage protesene til sønnen enn til faren, dette skriver New York Times.

Ifølge spesialist Greforio Teti, kan faren oppnå mesteparten av sin mobilitet i løpet av et par uker, men for Mustafa vil prosessen bli lenger. Proteseekspertene vil starte med å utvikle armer, slik at gutten kan vende seg til endringen. Senere kommer de til å utvikle nedre lemmer, som skal festes til hoftene hans.

Spesialistene tror at 6-åringen kan klare seg selvstendig, men legger vekt på at han har en lang prosess i vente., Foto: Alessandra Tarantino / AP

– Det er en teknisk, men også en psykisk læringskurve. Verdenen hans vil forandres, og bare å akseptere det tar tid, sier Teti.

Protesen må tilpasses Mustafa mens mens han vokser, og Teti tror at han vil kunne kjøre bil og arbeide selvstendig når han blir eldre.



– Over all forventning

Fotografen selv delte også et innlegg av Munzir og Mustafa på Instagram torsdag, hvor han skriver at deres elektroniske protesebehandling vil starte så snart de ankommer Italia.

– Det er en stor glede for oss, skriver Aslan.

Luca Venturi, en av grunnleggerne bak Siena Awards som startet opp for rundt seks år siden, er overveldet av responsen.

– Bildet var over all forventning. Vi tenkte at vi kunne trosse vår frykt for ikke å gjøre noe for denne familien, sa Venturi.