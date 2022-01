Hus overtent i Finnmark

110 sentralen i Finnmark melder på Twitter sent fredag kveld at et hus står i brann i Kjøllefjord. Det er meldt at huset er overtent.

– Det er en fare for røykutvikling så vi oppfordrer folk til å lukke vinduer, sier operasjonsleder i Finnmark politidistrikt John Kåre Olsen.



Olsen opplyser at det jobbes på stedet, men at det ikke så langt er kontroll på brannen.

Politiet skal ikke ha noen opplysninger om at det er folk i bygget.

– Vi jobber md å få kontakt med eier av bygget, sier Olsen.



På grunn av sterk vind på stedet har politiet valgt å evakuere nærliggende boliger.

– Vi anser det til å være spredningsfare til nærliggende hus, forteller Olsen.