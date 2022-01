Dette gir Bullen håp: – Hennes store drøm i livet

– Hvis jeg kvalifiserer meg… når jeg kvalifiserer meg til OL, så vil det bety at det hjelper å ikke gi opp.

Man kan ikke ta feil. Når man ser Grace Bullen snakke om OL, er det ingen tvil.

Dit skal hun. Koste hva det koste vil.

TV 2 møter 24-åringen sammen med sin manager David Garcia på et gymrom på Linderud i Oslo. Der har Bullen treningsbase, i tillegg til et sted i hjembyen Fredrikstad.

I disse dager trener hun seg opp etter en operasjon i foten. Hun måtte fjerne noen skruer etter en operasjon som ble gjort for en lengre tid siden. Så fort hun er tilbake på hundre prosent, fortsetter jobben mot å nå OL i Paris 2024.

– Jeg skal dit. Det blir tungt og hardt, men jeg skal huske å nyte tingene på veien. Av en eller annen grunn så betyr de fem OL-ringene så mye for meg. Jeg har fått oppleve det under ungdoms-OL da jeg var ung. Da skjønte jeg hvor stor idrettsverden egentlig er, sier Bullen til TV 2.

– Tung tid



To ganger tidligere har hun prøvd. To ganger har hun vært nærme. Senest i mai i fjor var hun svært nær. Da lå hun an til å klare det, men med 32 sekunder igjen av kampen mot russiske Veronika Tsjumikova, røk drømmen.

Hun beskriver opplevelsen som tung og vond. Både på grunn av å ha skuffet seg selv, men også for å ha skuffet alle andre som hadde jobbet mot OL-målet sammen med henne.

– Det var en tung tid. Noe av drømmen hennes gikk i brast. Det var tøft for henne. Men så tillot hun seg ikke å deppe for lenge. Det var ny kamp dagen etter og andre ting å se fram til. Grace er dyktig på å benytte energien på de riktige tingene, sier manager David Garcia.

STOLT: Grace Bullens manager David Garcia er stolt over jobben Bullen legger ned for å nå målene sine. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Tidligere har hun stort sett jobbet for seg selv. Støtte fra hennes lokale bryteklubb i Fredrikstad og Olympiatoppen har hjulpet. Men Bullen har måttet satse på lavt budsjett.

Det har ført til at hun ofte har reist alene. Hun har også jobbet som trener for yngre på siden. Sparringspartnere i sin egen vektklasse her til lands er det ifølge Garcia ingen av. Dermed har ikke treningshverdagen vært helt optimal for 24-åringen.

Stor aktør i ryggen

Nå får hun mulighet til å gjøre endringer. DNB har kommet inn som sponsor for Bullen. De ønsker å hjelpe bryteren til å nå OL-målet sitt.

– Å ha en så stor samarbeidspartner hjelper meg med å satse fullt. Det gir meg tid og det trenger jeg mye av. Jeg gleder meg til det som kommer. Samtidig så håper jeg at jeg kan være en person som åpner den lille døra for andre til å komme inn til idretten, sier Bullen.

Aina Lemoen Lunde er markedssjef i DNB. Hun gliser bredt når TV 2 møter henne i DNBs lokaler i Oslo. Hun er både glad og stolt over å ha inngått et samarbeid med Bullen.

– Vi vet at det å være kvinnelig proffutøver er ekstra krevende, fordi man veldig ofte må ha en jobb i tillegg. Sånn har det også vært for Grace. Men nå håper jeg hun kan ha fullt fokus på idretten og sette seg skyhøye mål mot OL, sier Lunde og poengterer at Bullen treffer på verdiene som DNB har.

Særlig med tanke på #huninvesterer-kampanjen.

STØTTE: Markedssjef i DNB, Aina Lemoen Lunde, forteller til TV 2 at de både skal hjelpe med Bullen med finansielle midler, men også økonomisk rådgivning. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Manager Garcia er helt klar på hva denne avtalen betyr for utøveren han beskriver som kjærlig, livlig og glad.

– Det betyr alt for en som har ett mål i livet, og det er å vinne OL-gull. OL er det store målet. Det er den større drømmen. Det er å delta og vinne OL. Delta er ikke like morsomt. Å vinne OL er hennes store mål i livet, sier Garcia.

– Forskjellsbehandlingen er reell



Bullen beskriver en voldsom kjærlighet til idretten. Hun mener at idretten har gitt henne muligheter. Skolevalg, vennene hun har fått og reisingen gir hun idretten æren for.

24-åringen er også klar på at det akkurat er bryting gjør det hele enda mer spesielt. Det ettersom hun kommer fra «lille» Norge.

– Hva hadde du vært uten idretten?

– Jeg hadde sikkert vært den stille jenta som sa altfor lite altfor ofte. Jeg har funnet meg selv gjennom brytingen. Bryting er en idrett hvor man ikke sier noe, men det har gitt meg en stemme utenfor.

FOKUS: Grace Bullen benytter ulike treningsmetoder for å nå toppen.

Og den stemmen betyr mye Bullen. At DNB med kampanjen #huninvesterer blir sponsor for satsingen hennes betyr litt ekstra.

Hun ønsker at flere jenter skal få muligheten til å kjenne på hvordan det er å entre matta for å bryte.

– Forskjellsbehandlingen er reell. Jeg har blitt mer våken på det i de siste årene. Jeg har selv opplevd å ikke bli sendt til de samme tingene som andre. Da har jeg tenkt at jeg ikke har vært god nok og trent mer. Da har jeg blitt sendt på ting, men jeg ser andre ikke blir det, sier Bullen før hun trekker pusten. Hun legger til:

– Det skal ikke være sånn. Man skal ikke måtte ha samme tankegang som meg som ignorerte det tidligere. Mulighetene skal være for alle. Man skal kunne velge selv og ikke la andre ta valgene.