Uten staver og med blybelte rundt livet

Natalja Neprjajeva terper på det grunnleggende bare drøye to uker før OL i Kina. Med trener Juri Borodovka stående langs løypa gikk Neprjajeva diagonalgang - med blybelte rundt livet, men uten staver.

– Viktig for å styrke frasparket i klassisk stil og gunstig med tanke på balansen, forklarer treneren.

Lederstjerne

Neprjajeva fører an i en russisk framgang i kvinnelangrenn. Russland vant sesongens eneste verdenscupstafett foran Norge. Og Neprjajeva selv leder verdenscupen etter å ha vunnet Tour de Ski som første russiske kvinne. Og med den triumfen er hun på god vei til å vinne verdenscupen sammenlagt. Det er over 20 år siden sist det skjedde: Julia Tsjepalova vant i 2001.

TV 2 møtte Natalja Neprjajeva i Seiser Alm Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Det er selvsagt inspirerende med det som skjedde i Tour de Ski. Det er løp med mye prestisje og betyr jo at jeg er i fremgang. Men det er altfor tidlig å snakke om verdenscupen sammenlagt. Vi er bare halvveis i sesongen, sier hun selv til TV 2.

Største talent

– I mine øyne er Natalja det største langrennstalentet vi har hatt i Russland de siste 20-30 årene, forklarer landslagstrener Danil Akimov.

Han legger til at Natalja også nyter godt av å trene under Juri Borodovka.

Natalja Neprjajeva, Russland under intervalltrening Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Selv trekker Neprjajeva på skuldrene på spørsmålet om årsaken til at hun nå har den gule ledertrøyen, tegnet på at du er best i verdenscupen.

– Trening, sier hun. Og mer er det ikke å si, mener hun. Bortsett fra mye trening over mange år.

Neprjajeva er aktuell for alle distansene i OL, formen og resultatene i Kina avgjør hvor mange øvelser det blir.

– Hva er målet ditt i OL?

– Ingen kommentar. Jeg ønsker ikke å snakke om OL.

– Hvorfor?

Neprjajeva smiler lurt og signaliserer: ferdig snakka om det temaet.

– Kan Russland slå Norge i stafetten?

– Ja, det kan skje igjen!

Mer snakk om OL ble det ikke i møtet med en OL-favoritt fra Russland.