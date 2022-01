Chinwe vil heller miste jobben enn å ta koronavaksinen

Chinwe Uzobude er litt trøtt etter 12 timer med nattevakt. Helst skulle hun fått seg litt søvn, før hun tar fatt på et nytt 12-timersskift, men det hun skal være med på er for viktig.

For første gang i sitt 47-årige liv skal Uzobude delta på en demonstrasjon.

– Jeg har lyst til å være med kollegene mine og heve stemmen. Fortelle at jeg burde bli gitt et valg, at jeg selv bør kunne velge hva som går inn i kroppen min, sier Uzobude til TV 2.

PROTEST: Helsepersonell ved Queen´s Hospital i Romford demonstrerer mot vaksinepåbud. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Hun er iført en blå hettegenser med påskriften: «NHS staff for freedom of choice» på ryggen.

Vaksineplikt fra 1. april

Uzobude har jobbet i helsevesenet i 16 år, åtte av dem som intensivsykepleier ved Queen´s Hospital i London-bydelen Romford.

DEMONSTRERER: Uvaksinerte sykepleiere i England demonstrerer fordi de får sparken hvis de ikke tar koronavaksine. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Men nå kan det være slutt. Den britiske regjeringen har vedtatt å innføre vaksineplikt for alle helsearbeidere i førstelinjen fra 1. april, og kravet er klart: Ta vaksinen eller mist jobben.

Allerede fra 3. februar varsler flere engelske helseforetak at de vil sende oppsigelsesbrev til de som ikke har tatt første dose.

Det er anslått at om lag 70.000 helsearbeidere, eller om lag 4,9 prosent, fortsatt vil være uvaksinerte innen 1. april.

PROTESTERER: Helsearbeidere demonstrerer mot det kommende vaksinepåbudet i London.

– Jeg forstår at denne vaksinen kan være nyttig for meg. Ja, jeg forstår at den kan beskytte meg for en kort periode, men jeg vil ikke ta den fordi jeg ikke føler meg trygg på den, sier Uzobude.

– Men har ikke du som helsearbeider et spesielt ansvar for å beskytte deg selv og dermed beskytte pasientene?

– Og jeg gjør det ved å bruke smittevernutstyr. Jeg har på munnbind, ansiktsskjold, beskyttelsesdrakt og hansker. På den måten beskytter jeg pasientene fra å få det jeg eventuelt har, svarer Uzobude, og legger til.

– Jeg tester meg dessuten regelmessig og har gjennomgått koronasykdom.

DEMONSTRASJON: Intensivsykepleier Chinwe Uzobude demonstrerer sammen med kolleger utenfor arbeidsplassen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

47-åringen føler seg sviktet av regjeringen.

– Først klappet de for helsepersonell, og nå vil de sparke dem? Jeg føler meg sveket fordi jeg ikke har noe valg. Jeg får ikke velge selv, og min frihet til å velge har blitt tatt fra meg.

– Ekstra ansvar

Spørsmålet om vaksinekrav for helsepersonell har ført til debatt i England.

Ledelsen ved flere sykehus har gått ut og slått alarm om at vaksinekravet kan føre til bemanningsproblemer. Det samme har fagforeninger.

Ifølge avisen Independent vurderer myndighetene nå om vaksinepåbudet bør utsettes på grunn av bemanningssituasjonen.

Men mange støtter også kravet og mener det er nødvendig for å få opp vaksinasjonsraten, samt beskytte pasientene.

– Koronaviruset har kommet for å bli, og da er vi nødt til å beskytte de aller mest sårbare gruppene i samfunnet, sier virolog Elisabetta Groppelli.

Groppelli har studert virus i 16 år, og jobber som virolog ved St. George´s University of London. Hun mener vaksineplikten er et nødvendig tiltak.

-NØDVENDIG: Virolog Elisabetta Groppelli mener det er nødvendig med vaksineplikt for helsearbeidere. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg mener helsepersonell har et større ansvar i yrket sitt enn andre, jobben deres er å ta vare på andre mennesker, sier Groppelli.

– At ikke vaksinen er en topp-prioritet for absolutt alle helsearbeidere synes jeg er merkelig. Det er nesten skuffende at det er nødvendig å ty til et vaksinepåbud.

– Vil ta konsekvensen

Chinwe Uzobude er forberedt på å ta konsekvensen av valget om å ikke ta koronavaksinen.

UVAKSINERT: Chinwe Uzobude er forberedt på å ta konsekvensen av sin motstand mot koronavaksinen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg elsker jobben min og vil gjerne fortsette å hjelpe andre mennesker. Men når alt kommer til alt; hvis de krever at jeg må ta sprøyten for å beholde jobben, kommer jeg til å slutte, sier Uzobude.

– Men det blir med tungt hjerte.