SV og regjeringspartiene enige om krisepakke for strøm og koronatiltak

I en pressemelding opplyser Ap, SV og Sp at det er enighet om å forlenge og forsterke flere økonomiske tiltak for å dempe konsekvensene av strenge smittevernstiltak og høye strømpriser.

- Jeg er svært glad for at vi nå er enige om en kraftfull pakke som sikrer trygghet for jobbene til folk og som setter helsevesenet i stand til å håndtere koronakrisen. Både pandemien og strømkrisen rammer dem som har det vanskeligst fra før. Derfor er det viktig at fellesskapet stiller opp med et trygt og rettferdig sikkerhetsnett, sier finanskomiteens leder Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet.

I pressemeldingen kommer det frem at det er enighet om:

Utvidet lønnsstøtter i februar: 300 millioner.

Å styrke lavterskel psykisk helse i kommunene: 100 millioner.

Frivillighetenes program for besøk og aktivitet for sårbare eldre styrkes: 20 millioner.

Det skal kompenseres for billettinntektene til kollektivt: 800 millioner.

Forebyggende tiltak for studenters psykiske helse styrkes: 20 millioner.

Tiltak mot vold og overgrep styrkes: 5 millioner..

Ekstraordinær støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner: 4 millioner.

Bostøtten skal økes til 2500kr: 256 millioner.

Strømstøtten til studenter omgjøres til 100 prosent stipend: 282 millioner.

Til sammen skal regjeringen ut med 20 milliarder kroner økte bevilgninger til økonomiske tiltak i møte med pandemien. Disse tiltakene kommer i tillegg til pakken på om lag 20 milliarder kroner.

Det er også innført mer støtte for å skjerme husholdninger med høye strømregninger. Det er nå til sammen bevilget 13 milliarder kroner til strømstøtte ordninger.

– Nå mer enn dobler vi støtten til kollektivtrafikken og kompenserer for tapte billettinntekter fram til august. Framover må vi forhindre kutt i rutetilbudet, og sørge for at flere reiser kollektivt og med jernbane, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Vi har også lyttet til studentene og vedtar nå et kraftig økonomisk løft for dem. Det er urimelig at man skal ta opp lån for å få hjelp til strømregningen. Nå blir hele strømstøtten på 3000 kroner stipend, ikke lån, sier Kaski.

Også Senterpartiet er fornøyd med støttepakken.

– Senterpartiet er godt fornøyde med at det nå blir flertall for regjeringens økonomiske koronapakke som sikrer forutsigbarhet for arbeidsfolk og bedrifter. For Senterpartiet og regjeringen er det viktig å stille opp med tiltak for de som er rammet av krisen, sier Senterpartiets parlamentariske nestleder Geir Pollestad.

Pakken vil være med på å gjøre hverdagen litt mindre krevende for de som nå er rammet av pandemien, sier Pollestad.