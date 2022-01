Myrhol tror Bergerud-valget var en stor feil

Da Torbjørn Bergerud forlot Flensburg-Handewitt i fjor sommer, valgte han GOG. Til sommeren byttes den danske klubben ut med Norge og Kolstad.

Men Bergerud kunne endt opp i Paris Saint-Germain, for i et intervju med Viaplay bekrefter 27-åringen at han takket nei til et tilbud fra PSG i fjor.

Det er en avgjørelse som møtte lite forståelse i Viaplays EM-studio.

– Det er ikke jeg enig i, i hvert fall. Å takke nei til PSG tror jeg er en stor feil. Sorry. Tenk å bo i Paris og få lov til å være med det laget videre. Det hadde jeg aldri gjort, sier tidligere landslagskaptein Bjarte Myrhol.

UENIG I BERGERUDS KLUBBVALG: Tidligere landslagskaptein Bjarte Myrhol (til venstre) tror Torbjørn Bergerud gjorde en feil da målvakten takket nei til Paris Saint-Germain. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Jeg forstår ham ikke. Jeg ville også valgt PSG, sier den danske håndballhelten Joachim Boldsen.

– Det er overraskende, veldig overraskende. Jeg tror ikke jeg hadde sagt nei til Paris Saint-Germain hvis den muligheten kom, men det gjorde den aldri. Jeg kan for så vidt forstå Torbjørn Bergerud. Han er en person og keeper som trenger trygghetsfølelsen, og jeg tror han får den i større grad i Trondheim enn i Paris Saint-Germain, men det er vanvittig å takke nei til en klubb og en by med et sånt navn. Det er overraskende, men samtidig får han spille i hjemlandet og tjene gode penger, sier tidligere landslagsmålvakt Ole Erevik.

Bergerud lever godt med valget han tok.

– Jeg er fortsatt trygg på det valget. Når ting har blitt som det har blitt, er det egentlig ingenting å angre på, sier Bergerud til TV 2.

I Viaplay-intervjuet uttalte Bergerud at han fikk en følelse i fjor vår av at PSG-tilbudet ikke passet ham. Det endte heller med en ettårskontrakt hos GOG.

– Nå har jeg vært mer opptatt av at Karoline og jeg skal trives best mulig, og for min del å få den sportslige rollen jeg ønsker å ha, sa Bergerud, som under presentasjonen som Kolstad-spiller i slutten av oktober i fjor fortalte om sin «plutselige tilhørighet» til Trondheim gjennom trønderkjæresten.

Torbjørn Bergerud leverte til seks på spillerbørsen til TV 2s håndballekspert Bent Svele i 28-23-seieren over Tyskland fredag kveld.

– Det er fantastisk å stå her med en seier. Med den laginnsatsen vi leverer i dag, lover dette veldig bra, sier Torbjørn Bergerud til TV 2.