FN gransker meldinger om drap på sivile i Den sentralafrikanske republikk

FN gransker meldinger om at flere titall skal være drept i Den sentralafrikanske republikk av regjeringsstyrker og leiesoldater fra den russiske Wagner-gruppen.

Det opplyser FN-kilder fredag.

Over 30 sivile ble drept i en operasjon som var rettet mot opprørsgruppen Fredsunionen den 16. og 17. januar nær Bria, ifølge en kilde som vil være anonym. Vedkommende sier angriperne også kan ha deltatt i plyndring på stedet.

FNs Minusca-styrke settes inn for å intervjue overlevende om hendelsen. FNs kommunikasjonsavdeling har så langt ikke gitt noen offisiell uttalelse om saken.

I fjor ga FN-eksperter som var sendt til landet, uttrykk for dyp bekymring for grove menneskerettighetsbrudd i regi av de russiske leiesoldatene som er hentet inn for å støtte regjeringsstyrkene.

Wagner-gruppen skal ha tette bånd til myndighetene i Moskva, og kritikere mener de tar ordre fra det russiske forsvarsdepartementet. Russland har avvist kritikken og hevdet at gruppen bare fungerer som instruktører for forsvaret i Den sentralafrikanske republikk.