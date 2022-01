De med tre doser slipper PCR-test

I en pressemelding fredag kveld skriver helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) at regjeringen nå endrer reglene.

Fredag kveld åpner styresmaktene for at personer som har tatt tre vaksinedoser, eller har tatt to doser og hatt korona i løpet av de tre siste månedene, slipper å ta en bekreftende PCR-test.

– Dette betyr altså at når disse personene tester positivt på selvtest, trenger de ikke å oppsøke en teststasjon. Det er samtidig ønskelig at de benytter seg av de kommunale løsningene for registrering av selvtester. Bakgrunnen for endringene er at sterkt økende smitte utfordrer kommunenes testkapasitet, står det i pressemeldingen.

Skal lage en plan

Endringene trer i kraft så fort det er praktisk mulig for kommunene. FHI, Helsedirektoratet og kommunene skal bruke de nærmeste dagene på å legge en plan for dette.

Endringen som nå kommer, skjer etter råd fra både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi ba Helsedirektoratet og FHI om en vurdering av testsystemet 20. januar, med frist i dag 21. januar. Ut fra svaret er det klart at vi nå kan åpne for at de som har fått tre vaksinedoser eller har fått to doser og gjennomgått infeksjon siste tre måneder, ikke trenger å ta en bekreftende PCR-test, sier Kjerkol.

– På bakgrunn av besvarelsen fra etatene har jeg gitt Helsedirektoratet og FHI i oppdrag å ha snarlig dialog med kommunene og oppdatere anbefalingene om hvem som skal tilbys bekreftende PCR-tester.

Kan skje til uken

Endringene trer i kraft når FHI, Helsedirektoratet og kommunene har kommet frem til en ordning som gjør at dette praktisk lar seg gjøre.



Først må alle kommuner få på plass en mulighet for å registrere positive hurtigtester og selvtester.

Så langt har 132 av landets 356 kommuner en løsning som gjør at innbyggere kan registrere positive selvtester til myndighetene via dem.



Regjeringen sier denne registreringen er viktig for at helsemyndighetene fortsatt skal kunne overvåke smitten og situasjonen i landet. I løpet av kort tid vil resten av kommunene tilbys en tilsvarende løsning.

Tidsplan

Til TV 2 sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at det som nå skjer er at Helsedirektoratet, FHI og kommunene skal snakke sammen for å legge til rette for at de nye endringene kan tre i kraft.



Han anslår at det blir til uken.

– Vi kommer til å jobbe sammen de nærmeste dagene, slik at personer som har fått booster-dosen eller som har hatt korona etter dose to ikke belaster helsesystemet for PCR-prøver, sier Nakstad.

Han sier dagens endringer vil lette på presset fremover.

– Det vil ta ned belastningen betydelig i kommunene og på laboratoriene. Det er cirka 2,5 millioner nordmenn som har booster-dosen i Norge, og i tillegg har mange vært smittet den siste uke.

Slo full alarm

Oslo og flere andre storbyer slo fredag alarm om sprengt testkapasitet og advarte mot en reell fare for at testsystemet faller sammen.

BA OM ENDRING: Helsebyråd i Oslo, Robert Steen. Foto: Annika Byrde

Problemene er først og fremst knyttet til at flertallet av dem som tester positivt på en hurtigtest hjemme, bestiller PCR-test hos kommunen for å bekrefte smitten.



Og med rekordhøy smitte – 16.877 nye tilfeller siste døgn – betyr det enorm pågang.

Det ble derfor ytret ønske fra mange av landets største kommuner om at PCR-testingen skrotes til fordel for en mer utstrakt bruk av hurtigtester og heller registrere dem som tester positivt på disse.

Unødvendig

Da TV 2 Nyhetskanalen snakket med Nakstad fredag ettermiddag, var han klar på at PCR-sjekk av positive selvtester er unødvendig.

– Når smitten øker så mye som nå og mange skal bekrefte en test de allerede vet er positiv, så går ikke dette i lengen. Da må vi rett og slett finne løsninger som fokuserer på de som trenger det mest, og ikke alle de som allerede har en positiv test på kjøkkenbenken og ikke trenger den bekreftelsen, sa Nakstad.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Terje Bendiksby

Nakstad sier utfordringen har vært at det norske systemet la opp til at de som tester positivt på en hurtigtest skulle ta en bekreftende PCR-test. Dels for å få det registrert i koronapasset og for at myndighetene skal vite om og når du skal ta vaksine.



Positive PCR-tester går også rett inn i meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), og slik har myndighetene hatt oversikt over pandemien. Dette er faktorer som Nakstad nå mener ikke er like relevant, for eksempel fordi alle med tredje dose uansett har grønne koronasertifikat.

– Folk må teste seg mer selv, og vi jobber med løsninger for hvordan man da kan registrere den testen, for eksempel via nettsiden til den kommunen man bor i. Vi må sette dette i et system så vi både beholder oversikten over hvor mange som faktisk tester positivt i Norge og også sørge for at de som trenger en bekreftelse med PCR fortsatt får det.

Venter på mer hurtigtester

Innen uke 8 skal 50 millioner hurtigtester være levert ut til norske kommuner. Disse er på vei ut uke for uke fremover. Helsebyråd Robert Steen i Oslo minner om at hovedstaden per nå foreløpig ikke har hurtigtester nok til å dele ut til alle som trenger.

– Disse er forbeholdt de prioriterte gruppene som er helsearbeidere, barnehage- og skoleansatte, elever, syke og de med underliggende sykdommer. Men vi har ikke store reserver til at hvermansen kan komme og hente tester ennå. Dit kommer vi sannsynligvis på ett eller annet tidspunkt og da må vi kommunisere det ut på en best mulig måte, sier Steen.

Nakstad forklarer at det er mye logistikk knyttet til innkjøp av hurtigtester, og at man må gjøre bestillinger lang tid i forveien.

På spørsmål om man kan stole på hurtigtesten i samme grad som PCR-testen, sier Nakstad at man kan det om man tar den flere dager på rad, som jo er anbefalt.

– Dette er et sammensatt bilde og det er klart at karantene er sikrere. Men det har også veldig store konsekvenser for samfunnet. Og nå som veldig mange er smittet må man sørge for at de som er syke og smitteførende blir hjemme, men at de andre kan gå på jobb og da vil jo testene hjelpe oss veldig med det.