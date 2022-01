Enighet mellom TV 2 og Telenor

Tidligere fredag kom nemlig TV 2 og Telenor til enighet om en ny langsiktig samarbeidsavtale.

Den nye avtalen betyr at 550.000 kunder av Telenors TV-tjeneste, T-We, får TV 2 tilbake på skjermene sine, skriver TV 2 og Telenor i en felles pressemelding.

Avtalen innebærer at Telenors kunder får tilgang til alle TV 2s kanaler og strømmetjenesten TV 2 Play, som er en del av TV-pakken.

GLAD: Camilla Amundsen, leder for TV og bredbånd i Telenor. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Vi ønsker å takke alle våre kunder for tålmodigheten. Nå kan de igjen se TV 2s gode innhold via T-We. Vi gikk til forhandlinger med ønske om et langsiktig samarbeid med TV 2 der vi investerer mer i norsk kvalitetsinnhold, og skaper et enda bedre TV-produkt for kundene våre. Disse ambisjonene blir ivaretatt i den nye avtalen, sier Camilla Amundsen, leder for TV og bredbånd i Telenor Norge.

TV 2 sier i pressemeldingen at de er lettet over at en ny avtale nå er i boks.

– Vi er glade for å ha kommet til enighet med Telenor om en langsiktig og fremtidsrettet samarbeidsavtale. Nå kan vi endelig ønske seerne velkommen tilbake, og ikke minst takke for tålmodigheten som har blitt satt på prøve. Avtalen er viktig i den harde konkurransen mot internasjonale strømmetjenester, og sikrer seerne godt norsk innhold i årene som kommer, sier sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, Olav T. Sandnes.

Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Den forrige avtalen utløp 30. november i fjor og siden har partene forhandlet på overtid. Fra 3. desember mistet Telenors kunder dermed tilgang til TV 2s kanaler.

Partene var lenge uenige om både pris og innhold, men har altså nå kommet til enighet.