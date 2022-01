– Russland er tilbake der jeg ønsker dem

Ingen nasjon på herresiden har vunnet flere skiskytterrenn i 2022 enn Russland.

Aleksandr Loginov seiret på sprinten i Oberhof, Anton Babikov vant 20-kilometeren i Anterselva og i Ruhpolding vant de russiske gutta den siste stafetten før OL i Beijing.

Legg til at russerne også har vunnet single mixed-stafetten i Oberhof, at Said Khalili noterte sin første pallplass i Anterselva og at Eduard Latypov har to annenplasser i Le Grand Bornand, så er totalinntrykket at Russland plutselig er tilbake som en seriøs utfordrer i skiskyttersporten.

KONTROVERSIELL: Aleksandr Loginov er blant verdens beste skiskyttere, men har også et slør av mistenksomhet hengende over seg etter dopingdommen i 2014. Foto: MARCO BERTORELLO

Tarjei Bø, som i VM 2020 hisset på seg mange russere da han gikk i strupen på gullvinner Aleksandr Loginov, svarer slik på spørsmål om hva han tenker om at de russiske skiskytterherrene virkelig har meldt seg på igjen i toppen:

– Nå er Russland tilbake der jeg ønsker å ha dem, ved at de puster oss i nakken. Vi har savnet å kjempe mot dem, og høre russiske gloser som ropes ut av kommentatorbua. Russland var tidligere den største trusselen på stafettene, og med det laget de har nå kan de utfordre oss i OL. Jeg gleder meg, sier stryningen.

Poirée tror på rene russere

Før lørdagens fellesstart i Anterselva er Russland på delt annenplass i nasjonscupen på herresiden, sammen med Frankrike. Kun Norge har sanket flere poeng.

En av tidenes beste skiskyttere, Raphaël Poirée, er av samme oppfatning som Tarjei Bø: Det er godt å ha et slagkraftig Russland tilbake.

– Jeg synes det er trist at de har slitt så mye. I langrenn har de greid å bygge seg opp, mens skiskyting har ligget nede. Hvis de ikke klarer å skape et godt lag i skiskyting med den rekrutteringen de har til sporten, synes jeg det ville vært veldig rart.

– Er det lett å bli mistroisk til gode russiske resultater?

– De fleste av dem har vært veldig gode som juniorløpere også, det er liksom ikke noen som kommer ut av ingenting. Så personlig har jeg ikke lyst til å tenke sånn eller mistenkeliggjøre dem. Samtidig forstår jeg godt om folk har det i bakhodet. Det er helt normalt, sier Poirée.

VANT GENERALPRØVEN I RUHPOLDING: Said Karimulla Khalili, Daniil Serokhvostov, Aleksandr Loginov og Maksim Tsvetkov. Foto: Matthias Schrader

For selv om Russland er en viktig nasjon for skiskytterinteressen, henger det samtidig ofte et slør av mistenksomhet over sterke russiske prestasjoner. Dopingsakene har vært mange, og Loginov sonet to års utestengelse for EPO-bruk mellom november 2014 og november 2016.

Brutal rapport

Samtidig kom den uavhengige etterforskningsenheten Biathlon Integrity United (BIU) i fjor med en knusende rapport der man konkluderte med at den øverste ledelsen i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) gjennom en årrekke beskyttet russiske interesser og dekket over positive dopingsaker.

Økokrim etterforsker fortsatt saken mot den norske eks-presidenten i IBU, Anders Besseberg.

STOR BREDDE: Anton Babikov vant 20-kilometeren i Anterselva uten å være tatt ut til OL. Foto: MARCO BERTORELLO

Det russiske antidopingbyrået RUSADA har fortsatt status som såkalt «non-compliant» (følger ikke antidopingreglementet til Verdens antidopingbyrå (WADA), journ.anm.).

Antidopingforkjemper Rune Andersen, som i 2021 fikk hedersprisen på Idrettsgallaen for sin utrettelige kamp mot jukserne, svarer slik på spørsmål om hvor RUSADA står i dag.

– De har ligget litt nede, siden Jurij Ganus ble sparket i august 2020. I etterkant har de hatt en midlertidig sjef (Mikhail Bukhanov), som jeg ikke tror har vært til det beste. Men nå har de ansatt en ny, kvinnelig leder (Veronika Loginova), som etter sigende skal være bra. Forhåpentligvis tar antidopingarbeidet seg opp, men det har nok vært en liten bekymring fra mange av oss som jobber med Russland. Både fra WADAs side, og kanskje spesielt innen friidretten, sier Andersen.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass annonserte nylig RUSADA at skiskytteren Larisa Kuklina, som ikke er en del av OL-troppen i Beijing, er den utøveren som er blitt testet oftest av dem i 2021.

MEST TESTET AV RUSADA I 2021: Larisa Kuklina, som har en 28. plass i verdenscupen som beste resultat denne sesongen. Foto: ROBERT MICHAEL

Kuklina – med en 28. plass i verdenscupen som beste resultat denne sesongen – skal ha blitt testet ni ganger.

Rune Andersen vil ikke ha noen formening på spørsmål om han tror russerne som står på startstreken i Beijing – der russerne igjen må konkurrere under nøytralt flagg som «uavhengige utøvere fra Russland».

– Men i rapporten fra BIU og Jonathan Taylor står det en del om hvordan russisk skiskyting er organisert, og hvordan de prøvde å påvirke. Spørsmålet er om de er kvitt den kulturen, det kan man alltid sette spørsmålstegn ved. Når en kultur sitter i veggene tar det tid før den forsvinner, sier han.