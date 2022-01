Kommune glemte å sende koronatester til analyse – 160 personer bes teste seg på nytt

160 PCR-tester tatt i Nordre Follo kommune er ikke sendt videre til Ahus for analyse. Nå ber kommunen folk om å teste seg på nytt.

Testene som ble tatt på Langhuset onsdag 19. januar, ble ikke sendt til analyse hos Akershus universitetssykehus HF (Ahus), skriver VG. Derfor ber de alle som denne dagen testet seg etter klokken 10, og som ikke har fått svar, om å ta en ny PCR-test.

Teststasjonen på Langhus holder åpent to timer ekstra lørdag for at folk skal få teste seg på nytt.

– Vi beklager ulempene for dere som må ta en ny test, skriver kommunen på sine nettsider.