Baltiske land sender panservern og luftvern til Ukraina

Myndighetene i Estland, Latvia og Litauen opplyser at de sender Javelin- og Stinger-raketter til bruk mot «mulig russisk aggresjon». Det var ventet at landene ville sende våpen til Ukraina, etter at amerikanske myndigheter torsdag ga grønt lys til at de kunne eksportere amerikanskprodusert materiell.

Tirsdag opplyste britiske myndigheter at landet sender panservernraketter til Ukraina, ifølge forsvarsminister Ben Wallace til bruk til selvforsvar mot Russland.

Situasjonen rundt Ukrainas grense til Russland har vært tilspisset den siste tiden, med omkring 100.000 russiske soldater samlet ved grensen. Russland nekter for at de planlegger en invasjon av nabolandet.