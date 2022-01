Saksøkes av familien til avdød marinesoldat

Filmstjernen har blitt saksøkt for ærekrenkelse av familien til en avdød soldat i Afghanistan, etter at han anklaget dem for å ha deltatt i opptøyene som fant sted den 6. januar 2021 i Washington D.C. Dette melder CNN.

Visekorporal Rylee J. McCollum døde 26. august 2021 under et selvmordsbombeangrep i Kabul i Afghanistan.

Nå ber hans søstre og enke om 25 millioner dollar, i tillegg til advokatsalærer, etter å ha «lidd alvorlig nød» etter Baldwins kommentarer, ifølge rettsarkiveringen.

Etter McCollums død ble det startet en GoFundMe-konto for hans gravide enke, Jiennah McCollum.

Baldwin hørte om pengeinnsamlingen og sendte en sjekk på 5000 dollar til marinesoldatens søster, Roice McCollum, og kalte det «en hyllest til en fallen soldat», ifølge rettssaken.

3. januar 2022 la Roice ut et bilde av en mengde demonstranter ved Washington-monumentet på sin Instagram. Dette i påvente av ettårsdagen for hennes deltagelse i D.C.-demonstrasjonen.

Hundrevis av Trump-tilhengere samlet seg utenfor den amerikanske kongressen den 6. januar 2021, for å protestere mot valgresultatet som den tidligere presidenten hevdet var ugyldig.

Da Baldwin så innlegget til Roice, skal han, ifølge søksmålet, ha sendt denne meldingen til henne via Instagram:

«Da jeg sendte penger for din avdøde bror, av respekt for hans tjeneste for dette landet, visste jeg ikke at du var en 6. januar-opprører».

Roice skal aldri ha blitt arrestert, siktet eller dømt for noen forbrytelse knyttet opp til hennes tilstedeværelse på demonstrasjonen. Hun skal ha svart på Baldwins melding med at protestering er helt lovlig, og at hun allerede hadde vært i kontakt med FBI.

Alec Baldwin, her avbildet med sin kone, Hilaria Baldwin, i 2017. Foto: Shannon Stapleton

Baldwin responderte så med å skrive at hennes aktiviteter resulterte i ulovlig ødeleggelse av statlig eiendom, en død politibetjent og et angrep på sertifiseringen av presidentvalget. Han skal ha avsluttet meldingen med:

«Jeg republiserte bildet ditt. Lykke til».

Omtrent 20 minutter etter at Baldwin la ut bildet til Roice på sin profil, begynte hun å få fiendtlige, aggressive og hatefulle meldinger fra Baldwins følgere, hevdes det i søksmålet.

I innlegget Baldwin la ut på sin egen Instagram-profil hadde han også skrevet dette:

«Mange Trump-tilhengere som kimer inn her med det nåværende ropet om at angrepet på Capitol var en protest (en mer fredelig form som fikk andre demonstranter fengslet) og en øvelse i demokrati. Dette er bullshit», før han fortsatte:

«Jeg gjorde noen undersøkelser. Jeg fant ut via Instagram at denne kvinnen, Roice McCollum, er søsteren til en av mennene som ble drept i Kabul. Jeg tilbød å sende svigerinnen hennes litt penger som en hyllest til hennes avdøde bror, hans enke og deres barn. Og det gjorde jeg, som en hyllest til en fallen soldat. Så finner jeg dette. Sannheten er merkeligere enn fiksjon.», avsluttet han innlegget med.

Timer etter Baldwins innlegg ble lagt ut, begynte flere i familien til avdøde McCollum å motta hatefulle meldinger, og til og med drapstrusler, heter det i søksmålet.

Baldwin på filminnspillingen av «Rust», hvor han ved et uhell skjøt og drepte filmfotografen Halyna Hutchins. Foto: Jim Weber

Familien ber nå om en rettssak av juryen. I tillegg til uaktsomhet og ærekrenkelse, saksøker de også Baldwin for invadering av privatlivet og forsettlig påføring av følelsesmessig nød.

– Uavhengig av en persons politikk, bør det Baldwin gjorde her aldri få lov til å stå. Han er en av de mest gjenkjennelige personene i landet, og har et sosialt medie som følges av fem ganger befolkningen i delstaten Wyoming. Han misbrukte den plattformen villig og satte McCollum-familien gjennom helvete på et tidspunkt da de nettopp hadde begynt å takle Rylees død, uttalte familiens advokat, Dennis Postiglione, i en pressemelding.

CNN skal ha forsøkt å få en uttalelse fra Baldwins advokat, men har foreløpig ikke fått svar.

Baldwin har, i tillegg til dette, fått mye medieoppmerksomhet den siste tiden, etter at han, ved et uhell, skjøt og drepte en kollega på et filmsett.