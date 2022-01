Varsler ny endring om få dager

Oslo og flere andre storbyer slo fredag alarm om sprengt testkapasitet og advarte mot en reell fare for at testsystemet faller sammen.

Problemene er først og fremst knyttet til at flertallet av dem som tester positivt på en hurtigtest hjemme, bestiller PCR-test hos kommunen for å bekrefte smitten. Og med rekordhøy smitte – 16.877 nye tilfeller siste døgn – betyr det enorm pågang.

Nå er ønsket fra mange av landets største kommuner at PCR-testingen skrotes til fordel for en mer utstrakt bruk av hurtigtester og heller registrere dem som tester positivt på disse.

Myndighetene er klar over situasjonen og det jobbes nå i både Helsedirektoratet og FHI intenst med å legge en slagplan for å løse utfordringene.

Da TV 2 Nyhetskanalen snakket med assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad fredag ettermiddag, var han klar på at det kommer endringer. Og det snart, trolig innen få dager.

– Vi har jobbet mye med dette de siste dagene. Vi hadde faktisk møte med Oslo kommune for ti minutter siden om det, og dette skal vi klare å løse, lover han.

Vil ha endring før mandag

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), sa tidligere fredag at endringer i testsystemet må være på plass innen mandag, fordi de venter enda større testkøer til uken. Nakstad kan ikke love mandag, men sier det kun er snakk om dager.

– Dette er jo ting som Helsedepartementet skal se i en stor sammenheng etter råd vi har utviklet sammen med FHI de siste dagene. Og så tror vi dette kan skje ganske fort.

Samtidig minner han om at det er en krevende operasjon å legge om hele testsystemet på kort tid.

– Det som er ganske krevende er at det krever noe omlegging i alle norske kommuner, og det er en del systemer som må snakke sammen også. Så her er det mange detaljer, men vi jobber med alle disse tingene og tror at det skal gå veldig kort tid. For dette må løses i løpet av få dager.

– Så at det kommer i løpet av få dager, det kan du love?

– Jeg kan i hvert fall si at det er behov for å endre på dette veldig raskt, og i løpet av veldig få dager. Hvis ikke knekker dette systemet, så den virkelighetsbeskrivelsen, den deler vi.

Jobber med praktiske løsninger

Nakstad sier at utfordringen har vært at det norske systemet la opp til at de som tester positivt på en hurtigtest skulle ta en bekreftende PCR-test. Dels for å få det registrert i koronapasset og for at myndighetene skal vite om og når du skal ta vaksine. Positive PCR-tester går også rett inn i meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), og slik har myndighetene hatt oversikt over pandemien. Dette er faktorer som Nakstad nå mener ikke er like relevant, for eksempel fordi alle med tredje dose uansett har grønne koronasertifikat.

– Så nå jobber vi med praktiske løsninger for hvordan vi skal få ned hele aktiviteten med bekreftende PCR og erstatte det med andre måter for dem som trenger det.

På spørsmål om man kan stole på hurtigtesten i samme grad som PCR-testen, sier Nakstad at man kan det om man tar den flere dager på rad, som jo er anbefalt.

– Dette er et sammensatt bilde og det er klart at karantene er sikrere. Men det har også veldig store konsekvenser for samfunnet. Og nå som veldig mange er smittet må man sørge for at de som er syke og smitteførende blir hjemme, men at de andre kan gå på jobb og da vil jo testene hjelpe oss veldig med det.