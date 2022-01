Hovland trøblet i røff Abu Dhabi-vind, men kjemper i teten

Golfstjernen Viktor Hovland slet under tøffe forhold på dag to i Abu Dhabi-mesterskapet. Det gjorde de fleste andre også, og dermed er han på delt 2.-plass.

En brutal vind gjorde livet surt for Hovland og de øvrige spillerne under fredagens spill i europatourturneringen. Det ble en hard kamp bare å holde seg på par.

Hovland pådro seg tre bogeyer på veien. To av dem kom tidlig på runden, mens hans eneste birdie for dagen ble notert etter tre hull. Han klarte å spille sju strake hull på par før han igjen fikk en bogey.

– Det var en tøff dag. Jeg ville selvsagt likt å treffe på et par putter til i dag. Jeg føler at jeg kunne ha gått under par, men det er skikkelig vanskelig når det blåser så mye, sa nordmannen til arrangøren.

– Du spiller defensivt på hvert slag på grunn av usikkerheten i forholdene. Jeg tror jeg misset to eller tre putter innenfor halvannen meter i dag. Men du må bare takle det, gjøre det så enkelt som mulig og være tålmodig, fortsatte Hovland.

Totalt er han seks slag under par etter to dager. Han gikk første runde på 64 slag og den andre på 74. Helt i tet ligger skotten Scott Jamieson, som ledet turneringen ett slag foran Hovland etter første dag. Han gikk også runde to på 74 slag.

Hovland deler 2.-plassen med engelskmennene Ian Poulter og James Morrison. Fredagens runde måtte stoppes på grunn av mørkets frembrudd, og enkelte spillere har ikke fullført sine runder. Det gjelder blant andre Morrison (fire hull igjen).

Espen Kofstad deltar også i De forente arabiske emirater. Golfveteranen endte den første dagen på par etter en ujevn runde. Fredag åpnet han med tre bogeyer på rundens første halvdel, og senere ble det en dobbeltbogey, en ny bogey og en birdie. Dermed er Kofstad fem slag over par på delt 85.-plass.

