Forsvarer mener bevisene i Tina-saken ikke holder

Et DNA-treff på strømpebuksa til Birgitte Tengs gjør at politiet knytter en 51 år gammel mann til drapet på den 17 år gamle jenta i 1995.

Siden i fjor høst har mannen sittet varetektsfengslet, siktet for drapet.

NEKTER: 51-åringen fra Haugalandet forklarer at han ikke hadde noe å gjøre med de to gamle drapssakene i Rogaland. Foto: Privat

Denne uken ble det bestemt at han blir sittende i varetekt frem til midten av april og at siktelsesgrunnlaget mot ham er styrket.

I forbindelse med pågripelsen i Tengs-saken, sa politiet at 51-åringen også er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.

Det er han fortsatt.

Selv nekter mannen enhver befatning med begge drapene.

Slik jobber politiet

Etter det TV 2 får opplyst jobber flere politifolk med å gjennomgå hele etterforskningen på nytt.

ETTERFORSKER: På politihuset i Stavanger jobber etterforskerne med begge sakene parallelt. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

Oppgavene består blant annet i følgende:

Å gå gjennom all relevant video fra Stavanger i tidsrommet Tina Jørgensen forsvant.

Å gå gjennom alle vitneavhør for å se om 51-åringen dukker opp.

Å gjennomgå de beslagene som ikke er kastet.

Politiet planlegger også å gjøre et nytt avhør av mistenkte.

Var i Stavanger

Ifølge forsvarerne til 51-åringen, Stian Bråstein og Stian Kristensen, er ikke politiet – med dagens bevisbilde – i nærheten av å kunne sikte og tiltale klienten deres for Tina-drapet.

De mener at mistanken i stor grad bygger på at han var i Stavanger den natten Jørgensen ble drept.

– For ham er det en belastning å ha mistanken rettet mot seg. Vi er opptatt av at politiet prioriterer å få en avklaring. Jeg tror det er viktig for alles del, sier Bråstein.

– Hvor raskt forventer dere en avklaring?

– Jeg skal ikke sette opp en tidsfrist, for det er opp til politiet å gjøre, men jeg tror ikke det er bra for noen at det er kastet en mistanke mot en person og at det deretter blir stille, sier Bråstein.

FORSVARER: Stian Bråstein representerer 51-åringen. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Styrket Tengs-mistanke

Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at han ikke kan gi en tidsfrist for når det kommer en avklaring i Tina-saken.

Han sier at politiet, som ser for seg å ferdigstille Birgitte Tengs-etterforskningen i løpet av våren, kan komme til å fortsette arbeidet med Tina-saken også etter dette.

– Oppgavene består både av teknisk og taktisk karakter, og dette kommer vi til å bruke tid på.

Soma sier at politiet har sendt inn materiale fra saken til DNA-analyse, men uten at det ga treff. I dag er det, slik politiet ser det, ikke noe mer materiale å sende inn.

– Det virker å være en lang vei fra å være mistenkt til å bli tiltalt?

– Vi har ikke tatt stilling til annet enn at han er mistenkt. Hvordan denne statusen utvikler seg, vil avhenge av den videre etterforskningen, sier Soma.

SVARER PRESEN: Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Når det gjelder Birgitte Tengs-saken, mener politiet at siktelsen er ytterligere styrket etter at man med enda større sikkerhet har klart å fastslå at DNA-et stammer fra 51-åringen.

Siktelsen forøvrig bygger blant annet på mannens tidligere straffehistorikk og manglende alibi drapsnatten.