Komiker Louie Anderson er død

Den ikoniske komikeren Louie Anderson tapte kampen mot blodkreft, ifølge det amerikanske underholdningsnettstedet Deadline.

Andersons publisist, Glenn Schwartz, bekrefter overfor nettstedet at han gikk bort fredag morgen, etter å ha blitt innlagt på sykehus tidligere denne uken.

Komikeren er blant annet kjent for rollen som Maurice i filmen «Amerika for mine føtter» fra 1988, samt TV-serien «Baskets» som han også vant en Emmy-pris for i 2016.

Anderson hadde også en tegneserie basert på sin egen barndom, som ble sendt på Fox Kids fra 1994-1998. Serien, som het «Life with Louie», vant to Emmy-priser.

Han har også vært aktiv på scenen som stand up-komiker. Hans siste show var i 2018.