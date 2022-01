Spania endrer koronastrategi og vil ha med resten av Europa – men Norge nekter

MADRID/ALBIR (TV 2): Spania er klar for å se på korona som en influensa. De endrer nå koronastrategi og vil ha med seg resten av Europa. Men Norge blir ikke med på det, ennå.

Himmelen er blå over boccia-banen utenfor Sjømannskirken i Albir. Vi er midt i det norske miljøet i Spania.

For en deltageravgift på to euro kan du være med på dagens boccia-turnering. De blanke jernkulene blinker ekstra i den småvarme sola.

Arve og Bjørn er «skriver» og «måler» på banen, og holder orden på vinnere og tapere. Selv utendørs har alle på seg munnbind. Koronatiltaket er blitt en vane.

STORTRIVES: Bjørn Meilegård-Hansen er imponert over hvor flinke spanjoler og nordmenn i Spania er til å holde seg til smitteverntiltak. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Så lenge en holder seg til tiltakene så går det fint, sier Bjørn Meilegård-Hansen (76).

Flere tiltak enn hjemme

Han er imponert over hvor flinke folk er til å holde avstand og bruke munnbind, både inne og ute. Mye flinkere enn hjemme i Tønsberg, hvor han kommer fra, forteller Bjørn.

Siden han og kona begynner å bli godt voksne passer de ekstra godt på med hensyn til smittefaren.

Dessuten har deler av Spania innført bruk av koronapass, blant annet for å få adgang til restauranter eller sportsarrangmenter.

ENIG: Arve Kalrud mener det nå går den veien at man må åpne opp og behandle koronapandemien annerledes. Spania vil ha med seg resten av Europa på å overvåke Covid-19 som influensa. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Det er kjempefint å være her akkurat nå. Det er restriksjoner og strengt, og delvis koronapass på restauranter, men det føles veldig trygt og godt og være her, sier Arve Kalrud (69), og myser mot sola.

Han støtter planene Spania har om å endre koronastrategien.

– Jo, det er den vegen det må gå. Verden har ikke råd til stenge ned og åpne opp og drive med det hele tiden. For det første går det utover arbeidsfolk og bedrifter. Så det må stille og rolig åpnes opp igjen, sier han.

Spania er inne i sin sjette koronabølge, og har registrert rekordhøye smittetall av omikron de siste ukene. Nå virker smittetallene å være på vei ned igjen.

HARDT RAMMET: I Spania har over 90 000 mennesker dødd av Covid-19. Landet har lyktes godt med vaksineringen, og er helt i Europa-toppen med over 90 prosent vaksinerte. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer HARDT RAMMET: I Spania har over 90 000 mennesker dødd av Covid-19. Landet har lyktes godt med vaksineringen, og er helt i Europa-toppen med over 90 prosent vaksinerte. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer HARDT RAMMET: I Spania har over 90 000 mennesker dødd av Covid-19. Landet har lyktes godt med vaksineringen, og er helt i Europa-toppen med over 90 prosent vaksinerte. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer HARDT RAMMET: I Spania har over 90 000 mennesker dødd av Covid-19. Landet har lyktes godt med vaksineringen, og er helt i Europa-toppen med over 90 prosent vaksinerte. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer HARDT RAMMET: I Spania har over 90 000 mennesker dødd av Covid-19. Landet har lyktes godt med vaksineringen, og er helt i Europa-toppen med over 90 prosent vaksinerte. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer HARDT RAMMET: I Spania har over 90 000 mennesker dødd av Covid-19. Landet har lyktes godt med vaksineringen, og er helt i Europa-toppen med over 90 prosent vaksinerte. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer

Midt under omikronbølgen kom nyheten om at Spania planlegger å legge om koronastrategien.

Først vil de slutte med testing og smittetall-registrering, slik vi kjenner det siden starten av pandemien. Regjeringen mener det også er på tide å se på pandemien mer som en endemi, slik man gjør med influensa.

Begge disse endringene vil medføre at man tillater at viruset sirkulerer mer fritt rundt. Folk skal ikke trenge å teste seg, selv ved symptomer.

Tanken er at man må leve med viruset i samfunnet, ikke håndtere det som en akuttsituasjon og bestrebe null smitte.

– Som å ha vært på fest

OMIKRON: Flavia Totoro er en av nesten ni millioner personer i Spania, som har hatt korona. Hun støtter en ny strategi for å håndtere pandemien som en endemi. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Nærmere ni millioner mennesker som bor i Spania har vært smittet av korona. En av dem er kunstneren Flavia Totoro (57). Hun har atelier på toppen av en gammel bygård i området La Latina i Madrid. Et av de eldste områdene i byen med trange gater, et matmarked som bugner av fristelser og tapasbarer.

Hun viser oss deler av produksjonen sin. Bærer inn store lerreter, mange med yndlingsmotivet, som er skog og fugler. Andre er enorme portretter med mindre motiver malt på selve ansiktene.

– Dette er mer kraftfullt, sier hun og viser fram et portrett som heter «Redd våre sjeler».

Flavia har akkurat kommet seg etter å ha vært smittet av omikron. Hun ble syk rett etter nyttårsaften, og var usikker på om det var feiringen eller korona som satt i kroppen.

– Symptomene var som om du har vært på en fest. Jeg var veldig trøtt og ute av form.

Positivt til ny koronastrategi

På grunn av portforbudene og tøffe nedstengninger har det blitt ekstra mange timer i atelieret, men få utstillinger.

Flavia føler det som hun har vært inne i en boble, men hun har faktisk likt den rolige tilværelsen under pandemien. I mer enn tre måneder var landet fullstendig nedstengt, ikke en gang en treningstur var lov under portforbudet.

Spania har vært hardt rammet av pandemien, med over 90 000 døde. Til gjengjeld er landet med 47 millioner innbyggere et av de mest vaksinerte i Europa.

Ifølge tall fra landets helseminister er nå 90,5 prosent av alle over fem år fullvaksinert. Nesten like mange over 70 år har fått boosterdose.

Flavia ser positivt på at landets helsemyndigheter planlegger for en ny koronastrategi.

– Jeg har tre vaksinedoser og hvis det jeg opplevde med omikron er slik det kommer til å merkes, tror jeg ikke det er en sykdom som gjør at vi må isolere folk eller forby kontakt.

Mer naturlig å leve med sykdommen

Det er fortsatt hjemmekontor for mange i Spania, også for El-Pais-journalisten Pablo Linde i Madrid.

Han har jobbet med korona siden starten av pandemien og var først med nyheten om at Spania vil endre koronastrategien.

NY STRATEGI: Journalist Pablo Linde i storavisen El Pais tror en ny strategi for testing og smittetall vil gjøre det mer normalt å leve med korona i samfunnet. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Landet vil slutte med testing og registrering av alle smittetilfeller, slik som i dag. Istedenfor skal sykdommen overvåkes slik man følger influensautbrudd.

Et nettverk av leger og sykehus skal rapportere inn tilfeller, og slik får man oversikt.

Siden pandemien startet har alle land vært pålagt å rapportere inn nøyaktige smittetall til det europeiske smittevernbyrået ECDC. Også WHO trenger disse tallene. Verdens Helseorganisasjon advarer mot å tro at pandemien er over.

– Om livet endrer seg eller ikke, avhenger ikke så mye av overvåkingssystemet, som av tiltakene som gjøres. Men et mer fleksibelt system for å overvåke, vil gjøre det mer naturlig å leve med sykdommen, sier Pablo Linde.

Han minner om at antallet personer som dør eller blir innlagt på sykehus er veldig mye mindre enn for ett år siden. Dessuten er rundt 40 prosent av de som defineres som covid-pasienter, personer som innlegges med korona og ikke for covid-19.

Statsminister Pablo Sanchez vil gå lengre enn å bare endre testing og smittetall-registrering. Han bekreftet nylig i et radiointervju at han mener det er på tide å se på korona mer som influensa.

– Vi må også begynne å forholde oss til covid-19 som en endemisk sykdom, og ikke en pandemi, som er det vi har gjort til nå.

Uttalelsen fra Sanchez er omstridt, særlig blant helseekspertene.

– For tidlig å endre strategi

Noen epidemiologer mener at mange blant folk flest, politikere og journalister er så koronatrøtte at man bare ser de positive sidene ved utviklingen. Og ikke farene for nye og mer aggressive varianter.

EKSPERT-NEI: Professor Isabel Sola er en av Spanias fremste eksperter på koronaviruset. Hun mener det er for tidlig å avblåse pandemien og behandle korona som en endemi. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Rett utenfor Madrid sentrum ligger landets institutt for bioteknologi. En futuristisk bygning i skyggen av snøkledde fjell. Her jobber en av Spanias fremste korona-eksperter, Isabel Sola. Professoren har jobbet med koronaviruset i flere ti-år og er nå sentral i å utvikle en ny spansk vaksine mot covid-19.

– Utviklingen går i den retningen at viruset vil bli endemisk, sier hun.

Likevel er hun uenig i å endre strategien nå.

– Jeg synes det er for tidlig. Vi er inne i en pandemi. Antallet tilfeller har ikke stabilisert seg, noe som kjennetegner en endemi. Vi har fortsatt høye smittetall, antallet innlagte på sykehus er veldig høyt og det er fortsatt dødsfall.

Vil slippe viruset mer løst

Spania jobber videre med planene om å endre strategi. Ikke minst av hensyn til landets økonomi og den viktige turistsektoren.

Januar er ikke høysesong langs Middelhavskysten på høyde med Albir, men det er ekstra stille på hotellene i byen og på restaurantene langs strandpromenaden.

Ifølge landets helseminister vil slutten på omikron-bølgen være et godt tidspunkt for å slutte med testing og smittetall-registrering, slik systemet er i dag.

Ved hjelp av vaksiner, medisiner og at folk tar ansvar vil Spania forsøke å takle en mulig neste smittebølge. For covid-19 er en sykdom som vil fortsette å ramme mange sårbare hardt. Både Portugal og Storbritannia er inne på samme tanker, om å slippe viruset mer løs.

– Dette er en nødvendig debatt. Vitenskapen har gitt oss svarene på hvordan vi skal beskytte oss, mener statsminister Pedro Sanchez.

Bør gjøre som Spania

Selv om Spania er tydelige på at de bil skifte retning og se på korona mer som influensa, er vaksineekspertene og norske myndigheter uenige.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland er klar på at vi bør slippe mer opp og gå samme vei som spanjolene.

– Nå er vi der at omikron, for de aller fleste, ikke representerer en betydelig større risiko enn det influensa gjør, sier Grødeland.

FOR: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener vi bør gjøre mer som Spania. Foto: Kim Jarle Johansen / TV2

Men det å slutte og registrere antall smittetilfeller, som Spania, er ikke det samme som å slutte å overvåke pandemien, sier hun.

– Om man behandler koronaviruset omtrent som influensa vil det si at man fortsatt tester de som blir langt inn med luftveissymptomer, og dermed finner ut hva som beveger seg likevel av virus i samfunnet. Så det er ikke slik at man plutselig har en mutasjon som plutselig dekker hele befolkningen uten at man visste det, selv om man slipper opp i kontrollregimet, sier Grødeland.

Norge avventer

Selv om vaksineforskeren er positiv til at Norge endrer strategi, er ikke FHI og helsemyndighetene like klare.

Avdelingsdirektører Line Vold i FHI sier at situasjonen etter hvert vil normalisere seg, men at vi enda ikke vet akkurat når det vil skje. Derfor må de nå fortsette å følge med på smitteutviklingen.

Spanias plan er å åpne opp i dét omikronbølgen når toppen. FHI har spådd at det kan skje her til lands i månedsskiftet.

– Kan vi begynne å endre strategi ved månedsskiftet?

– Vi kan ikke forskuttere hva som skjer rundt månedsskiftet ennå. Nå må vi følge med på utviklingen, og så må vi hele tiden gjør vurderinger av tiltaksnivået opp mot situasjonen vi er i, sier Vold.

Regjeringen jobber nå med en strategi de vil presentere i april. Men helsedirektør Bjørn Guldvog sier at de ikke har tatt stilling til om vi da skal helt tilbake til normalen.

– Nå må vi først sikre at vi har rimelig kontroll på utviklingen der vi står, og så får vi ta de neste skrittene etter det, sier Guldvog.