Omer Bhatti om samarbeidet med Michael Jacksons sønn: – Det er den største delen av hans liv

GOD KVELD NORGE (TV 2): I et intervju med God kveld Norge forteller artist Omer Bhatti om veldedighetsorganisasjonen til Prince Jackson, som han selv er ambassadør for.

God kveld Norge har intervjuet artist Omer Bhatti om hva han har gjort siden sist han var i rampelyset i Norge.

Han kom nylig hjem fra USA, hvor han blant annet har jobbet med veldedighetsorganisasjonen Heal Los Angeles, som er grunnlagt av Prince Jackson.

Fikk inspirasjon av Michael Jackson

I et innlegg på Instagram forteller Prince Jackson om en søt tradisjon han hadde med sin far, Michael Jackson, da han var yngre. Michael brukte å ta med seg barna på leketøyshopping, der han fikk stengt av hele lekebutikken, mens barna fikk fylle opp sine egne handlekurver.

Videre skriver Prince at han gleder seg over å nå kunne dele tradisjonen videre med familiene fra Loreto Street Elementary School og Pacoima.

Han takker også Omer Bhatti, som han kaller sin bror, for at han fikk dele opplevelsen sammen med han.

Omer ble verdenskjent etter at han som barn traff Michael Jackson. De to ble nære venner, og Omer bodde i perioder på superstjernens ranch Neverland i California.

Etter Michaels dødsfall i 2009, har Omer fortsatt å ha kontakt med hans barn Paris, Prince og Prince Michael.

Er ambassadør for Heal Los Angeles

Omer forteller til God kveld Norge at organisasjonen Heal Los Angeles har som fokus å hjelpe unge i hardt rammede områder. Artisten tror kanskje veldedigheten har blitt den største delen av livet til Prince.

– De lager programmer som ikke bare er sånn at de kommer og gir, og så er det «ha det bra!» , men et program om for eksempel fitness og sunn matlaging, som de unge kan delta på.

Omer er selv ambassadør for veldedighetsorganisasjonen. Til God kveld Norge sier han at det handler mest om å spre budskapet, og å være til stede som en hjelpende hånd i forbindelse med arrangementer.

– Da jeg var der, hadde vi noen sånne programmer først, og så et event som var en slags julesamling, der vi ga mindre heldige barn muligheten til å handle julegaver på en stor lekebutikk, sier Omer før han fortsetter:

– Jeg følte meg veldig heldig som fikk være med. Å få se hvor engasjert, og hvor mye Prince brenner for dette her var kjempefint.

Blir snart å se på norsk TV

God kveld Norge intervjuer Omer Bhatti få dager etter at han er tilbake på norsk jord.

For den norske fansen hans, kan han berolige dem med at han ikke har tenkt seg ut av landet med det første.

– Jeg er med på Camp Kulinaris som snart kommer på TV. Det var en superfin opplevelse med masse fine mennesker. Jeg fikk kanskje litt sansen for reality-TV, så vi får se hva som skjer fremover.