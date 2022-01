Ny storm i Midt- og Nord-Norge søndag

Flere uvær har blåst over landet de siste ukene, og søndag er det duket for enda et. Meteorologisk institutt advarer om full storm mellom Stad og Nordkapp.

Flere uvær har blåst over landet de siste ukene, og søndag er det duket for enda et. Meteorologisk institutt advarer om full storm mellom Stad og Nordkapp.

For Nordland, Troms og Finnmark er det sendt ut oransje farevarsel for sterke vindkast. Det blir liten til full storm fra søndag formiddag, og lokalt kan det komme svært kraftige vindkast på 27–40 meter per sekund.

Sterkest vind ventes søndag kveld og natt til mandag, mens vinden minker mandag morgen. Det vil blåse fra sørvest, og det ventes også mye regn.

– Skalk lukene, og ta dine forholdsregler hvis du har tenkt deg ut, skriver meteorologene på Twitter.

Løse gjenstander bør festes, og man bør unngå ferdsel på utsatte steder. Det blir i tillegg stor snøskredfare – nivå 4 – flere steder på lørdag. I Sør-Troms ventes det som kalles «omfattende ustabile forhold» fra lørdag ettermiddag.

– Store våte skred ventes når mildværet slår til, heter det på varsom.no.

I Ofoten er det kombinasjonen kraftig nedbør, vind og rask temperaturøkning som gjør at det ventes flere store, naturlig utløste skred.

– Unngå alt skredterreng, advares det.

Uvær har rammet Midt- og Nord-Norge flere ganger de siste ukene. Først var det ekstremværet Gyda, som slo innover mesteparten av kysten 11. og 12. januar. Et nytt uvær rammet i hovedsak Midt-Norge sist søndag, og onsdag ble flere fjelloverganger stengt på grunn av været.