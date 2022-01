Har fått lønn for det tøffe valget: – Jeg kjennes ut som meg selv igjen

– Det er på tide med gode renn, sa Tiril Eckhoff til TV 2 i forkant av fredagens normaldistanse i Antholz-Anterselva.

Der leverte 31-åringen et meget godt renn i skisporet gjennom de 15 kilometerne. Det skjedde etter en trøblete sesongstart, hvor hun blant annet valgte å stå over renn i a Le Grand-Bornand og Oberhof på grunn av sviktende form.

Det mener Eckhoff har betalt seg.

– Akkurat nå er jeg veldig glad for det. Jeg kjennes ut som meg selv igjen. Jeg er dritfornøyd på grunn av at jeg har gjort noen tøffe valg i det siste. Det er digg å se at det går bra når kroppen fungerer, sa Eckhoff til NRK etter målgang.

Fire bom fra standplass førte imidlertid at hun fullførte tre minutter bak Justine Braisaz-Bouchet. Den franske løperen fullførte normaldistansen med kun én bom. Kombinert med lynhurtig skigåing, førte det til at hun gikk inn til en suveren ledelse.

Rennet pågår fortsatt

Ingrid Tandrevold var første løper ut på normaldistansen, og åpnet forrykende. Også for henne lugget det på skytingen, som endte med tre feiltreff. Hun er foreløpig fredagens beste norske løper, om lag tre minutter bak den franske lederen.

– Det er ingenting som er dårlig, men heller ikke ingenting som er bra nok. Det ble et par bom for mye. Det går riktig vei, og det var det som jeg hadde håpet på før OL, sa Tandrevold til NRK.

Marte Olsbu Røiseland imopnerte i Ruhpolding forrige helg, men står over helgens renn i Anterselva.