Må teste negativt senest onsdag for å rekke OL: – Jobbes med plan b, c og d

Å teste positivt tolv dager før avreise til OL ville vært grunn til å deppe for de fleste, men det er en påfallende optimistisk Forfang som møter TV 2 gjennom vinduet i andreetasje i en 16 kvadratmeter liten «isolasjonsleilighet» i Oslo.

– For min del hadde «worst case» vært å teste positivt når jeg ankom Kina, så dette er ille, men ikke det verst tenkelige. Og det er fortsatt håp om å kunne teste negativt i tide, så man må holde humøret oppe så lenge det er håp, sier han.

– Man kan fort la seg stresse

Forfang tok et etterlengtet første NM-gull i Holmenkollen på tirsdag, men avla allerede dagen derpå en test som viste seg å være positiv.

Tromsøværingen beskriver helsa som «ganske bra», og må ifølge de reviderte koronareglene levere en negativ PCR-test senest førstkommende onsdag for å komme seg med på charteren som letter 31. januar.

– Man kan fort la seg stresse, ja, men akkurat nå er det ingenting jeg får gjort fra eller til. Så jeg må egentlig bare legge meg tilbake og prøve å bli frisk, sier han, og fortsetter:

– Det blir spennende å ta test neste uke. Om det ikke går, håper jeg selvsagt å få reise ned med et senere fly.

– Jobbes det med en plan b?

– Ja, jeg tror det jobbes med både en plan b, c og d.

NM-GULL: Johann André Forfang vant i Holmenkollen. Foto: Terje Bendiksby

Blant alternativene er en senere ankomst til lekene for Forfang og Daniel-André Tande, som sammen med landslagskollega Fredrik Villumstad er hopperne som har testet positivt denne uken.

Kvalifiseringen til normalbakkerennet starter 5.februar, mens storbakkerennet og lagkonkurransen går av stabelen henholdsvis 12. og 14.februar.

– De får ha meg unnskyldt her i bygget om jeg bråker!

Sjefslegen for den norske OL-troppen, Aasne Fenne Hoksrud, bekrefter at arrangøren nylig har justert koronareglene. Med de gamle reglene måtte utøvere som hadde blitt smittet i løpet av de siste 30 dagene levere en negativ test senest åtte dager før avreise, men det har nå blitt endret til fem.

Nå må utøverne i stedet ha fire negative tester, med 24 timers mellomrom, i løpet av de siste dem dagene før avreise.

– Det hadde vært brutalt å miste OL. Bare det å miste disse to verdenscuphelgene er, spør du meg, ille nok. Det er tid nok til å bli frisk før OL, så jeg får bare håpe at jeg ikke fortsetter å teste positivt selv om jeg ikke er syk lenger, sier Forfang.

Isolasjon i en lånt studioleilighet er alt annet enn ideell oppladning, kan Forfang ikke overraskende meddele:

– Det er små muligheter for fysisk fostring her, så jeg må være kreativ for å sørge for at jeg holder musklene mine aktive. Det er lite gulvplass her, men det blir vel noe hopp og sprett og tøying etter hvert. De får ha meg unnskyldt her i bygget om jeg bråker litt med hopping!

Samboeren har lett etter, og funnet, flere alternative ruter til Beijing om Forfang ikke skulle kunne reise med resten av den norske troppen, og 26-åringen er sterk i troen på at det blir olympiske leker på ham.

– Jeg føler at jeg skal til OL. Det gjør jeg. Så får jeg bare håpe at det blir så smidig som det kan bli. Om det blir med det tiltenkte flyet 31.januar eller senere får vi se på, sier han.