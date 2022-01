Shampo tror dette kan bli Zuccarellos arvtager: – Skikkelig spennende

Fra han slo gjennom på 80-tallet var Knutsen norsk hockeys ansikt utad i mange år.

Da han måtte legge opp, var Mats Zuccarello svært lovende. Talentet blomstret og ble den neste norske superstjernen.

Nå er Zuccarello blitt 34 år. Han har ikke tatt foten av gasspedalen, snarere tvert imot. Han er bedre enn noen gang, om vi ser på tallene fra denne sesongen. Men en dag må alderen også innhente Norges for tiden eneste hockeyspiller i verdens beste liga, NHL.

Den siste tiden har TV 2 avslørt at flere norske spillere er blitt kontaktet av NHL-klubber. Rögle-spiller Philip Granath, Frölunda-spiller Sander Wold og Vålerenga-spiller Gabriel Koch har blitt kontaktet. Det har også Färjestad-spiller Martin Johnsen blitt. Storhamar-talentet Eskild Bakke Olsen er også blitt lagt merke til.

Ishockey-spiller imponerte på en helt annen arena

I juli skal årets NHL-draft gjennomføres. Shampo er optimist på norsk hockeys vegne.

– Jeg tror at Johnsen og Koch begge har en bra mulighet. Bakke Olsen er eldre, men det blir spennende. Jeg håper virkelig at noen blir draftet, sier 50-åringen som selv har flere år bak seg i NHL.

FÅR ROS: Espen Knutsen skryter av Gabriel Koch. Foto: Annika Byrde

Stortalent i egen klubb

Treneren legger ikke skjul på at det er et talent i klubben han har ekstra tro på.

– Gabriel (Koch) er et backtalent jeg ikke har sett på mange år. Han er utrolig langt fremme i måten han spiller på. Jeg forstår godt at noen klubber i NHL har vært her og tittet på han, sier han.

– Tror du at han kan bli god nok til å spille i NHL?

– Ja, jeg tror at han kan bli NHL-spiller. Det er noe med hvordan han løser spillet og hvor lite feil han gjør. Han hadde ingen problemer med å ta steget opp på A-laget. Jeg tror at han er typen som tar steg for steg, og når han får en ny utfordring så hever han bare spillet sitt. Han må legge på seg noen kilo og bli litt sterkere, men det kommer. Han er blant de smarteste spillerne jeg har sett, svarer Shampo.

Koch er ydmyk og er foreløpig veldig fornøyd med å i det hele tatt få spille for A-laget til Vålerenga. 18-åringen sier følgende om trenerens uttalelser.

– Det er veldig kult å høre.

Tidligere denne måneden bekreftet han til TV 2 at Arizona Coyotes og Chicago Blackhawks har kontaktet ham.

– Det er stort. Det skal ikke gå an. Hockey er en så stor idrett og da klubber i den største ligaen tar kontakt, er det litt uvirkelig, sa han den gangen.

– Helt avgjørende

I tillegg til de nevnte spillerne trekker Vålerenga-treneren frem Mathias Emilio Pettersen, som er under kontrakt med Calgary Flames, som en han håper at snart kan ta det siste steget.

Treneren har også svært gode ord å komme med om en av lagets største rivaler sine spillere.

SYK: Storhamar-spiller Eskild Bakke Olsen har fått kyssesyken. Foto: Christoffer Andersen

– Bakke Olsen i Storhamar er en spiller som jeg er veldig fan av. Han har en herlig spillestil. Han er slepen og fin, og ser isen på en fin måte, sier Shampo.

– Hvor viktig er det for norsk hockey å få flere spillere ut i større ligaer?

– Det tror jeg er helt avgjørende om landslaget i mange år skal henge med i A-gruppa. Vi kan ikke ha det slik at halve laget spiller i hjemlig liga. Vi må få talenter ut til bedre ligaer. At vi har spillere som kan konkurrere på et høyere nivå, er helt utrolig viktig for utviklingen, svarer han.