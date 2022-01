Nå kommer røykeforbudet utendørs

Bare de ti siste årene har tallet på sigarettrøykere blitt halvert. Fra å være blant de som røykte mest i Europa rundt 1970, er nordmenn nå en av de mest røykfrie. De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at kun 8 prosent av befolkningen nå røyker daglig eller av og til.

Fremdeles er det noen som sliter med å kvitte seg med sigarettene. En av dem er kjent for sprengninger, gravemaskiner og deltakelse i realityprogrammer.

– Det er ikke vanskelig å slutte. Det vanskelig er å ikke begynne på igjen, sier Leif Einar Lothepus Lothe til TV 2 Nyhetene.

Vanskelig å slutte

Han fikk påvist kreft på stemmebåndet i 2018, og streng beskjed om å slutte å røyke om ikke sykdommen skulle vende tilbake. Men oppgaven er vanskelig.

– Når man først begynner med den røykedriten.. det er vanskeligere å slutte enn jeg trodde. Det jo psykologi da, man må bare være knallhard med seg selv, sier han foran gravemaskinen i Odda.

Da Lothepus vokste opp, røyket over 40 prosent av nordmenn. Når tallet nå har krøpet ned til 8 prosent, er det gledelig nytt for helsemyndighetene.

– Røykeslutt er det alle viktigste man kan gjøre for at kommende generasjoner ikke skal røyke. I aldersgruppen 16 til 24 år er det nå bare 1 prosent som røyker daglig. For 20 år siden var tallet 17 prosent, sier Erlend Bø, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Et stort steg

Men, selv om reduksjonen i tallet på røykere ser ut til å nærmest gå av seg selv, forbereder nå Helsedepartementet forslag om å innføre røykeforbud, også utendørs.

Seniorforsker i FHI, Karl Erik Lund, sier at dette er et stort steg mot visjonen om et røykfritt samfunn i Norge.

– Ja, dette er et stort steg, for nå flytter man for første gang reguleringsområdet fra innendørs slik man gjorde i røykeloven i 2004, og nå begynner man å regulere utendørs, sier Lund.

STOR ENDRING: Seniorforsker i FHI Foto: Kim Jarle Johansen / TV2

Forslagene går i første omgang ut på å forby røyking ved kollektive holdeplasser, ved lekeplasser og i forbindelse med utendørs idrettsarrangementer.

Andre årsaker enn helseskade

Da melder det seg selvsagt spørsmål om hvordan disse forbudene skal håndheves, og for eksempel hvor langt unna man må gå før man likevel ikke bryter loven.

– Vi har planer om å legge frem en ny tobakksstrategi i løpet av året, og vil i den forbindelse ta stilling til hvordan disse forslagene bør følges opp, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt.

Det vil kunne være risikabelt for de med luftveisplager som astma å stå i nærheten av en som røyker, også utendørs. Men forsker Karl Erik lund peker også på andre årsaker til at det nå etter all sannsynlighet går mot utendørs røykeforbud.

Kan få motsatt effekt

– Røykere føler seg stigmatiserte, det viser våre undersøkelser. Så kan man jo kanskje mistenke myndighetene for å bruke denne stigmatiseringen for at enda flere skal slutte å røyke.

– Kan det virke mot sin hensikt?

– Ja, det kan ha motsatt effekt på den måten at røykerne blir rektante, at de da føler at deres frihet blir berøvet, og da utviser trassatferd, sier Karl Erik Lund.

– Vi er pattesuttere alle sammen

Selv om Lothpus nok er blant de mer trassige, mener også han at det er bra at røykerne blir færre. Han har tro på at de unge tar til fornuften.

– Jeg tror det viktigste er at de unge ikke begynner å røyke. Vi har jo sett at det har virket. Da jeg gikk på ungdomsskolen, da røyka jo alle, nå bruker de snus. Det er vel slik at vi er noen pattesuttere alle sammen, vi må ha noe i kjeften, sier