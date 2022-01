Vi river ikke ned et kongehus som fungerer

Norge er av verdens mest demokratiske land. Ikke på tross av kongehuset, men delvis på grunn av.



I en tid der land etter land splittes og polariseres, har Norge en institusjon som nesten samtlige av det norske folk stiller seg bak.



Uavhengig av partitilhørighet, alder eller bakgrunn har kongehuset skyhøy troverdighet blant nordmenn.



Ola Svenneby Foto: Høyre

Det er et gode som flere andre land burde misunne oss.



Kongehuset har vist hvilken evne det har til å samle landet når det gjelder som mest.



Enten under krig, terror - eller ved samlende taler når politikere krangler.



Det er en myte å hevde at Norge blir mindre demokratisk fordi vi er et monarki.



For det første: Hvis man ser på lister over de mest demokratiske landene i verden, er mange av dem monarkier. Enten det er Skandinavia, Nederland eller Belgia.



For det andre: Det norske folk har hvert fjerde år muligheten til å fjerne kongehuset. Hver stortingsperiode er det noen (få) stortingsrepresentanter som fremmer forslag om republikk. Forslagene blir nedstemt med stort flertall hver periode. Hvis det norske folk ønsker republikk, kunne de med andre ord stemt på enten Venstre eller SV for under et halvt år siden. Det gjorde det norske folk heldigvis ikke.



For det tredje: Motstandere av monarkiet trekker gjerne frem hvordan monarkiet er avhengig av tillit til enkeltpersoner. Sagt med andre ord - kongehuset er populært fordi vi liker kongefamilien. Det er selvsagt delvis riktig. Men det samme dilemmaet vil også oppstå i republikker. Også i republikanske land er presidenten avhengig av tillit i befolkningen, for at samfunnet kan fungere. I mange av landene har befolkningen også lavere tillit til presidenten, enn nordmenn har til egen kongefamilie.



I anledningen prinsessens attenårsdag er det flere blant annet Unge Venstre, som fremstiller Ingrid Alexandra som en fange.



Det stemmer ikke. Prinsessen kan når som helst frasi seg egne titler og rettigheter.



Det er opp til henne om hun vil bli dronning eller ikke. Det er heller ikke riktig å mene at politikere har pålagt kongen en trosretning.



Den norske monarken skal vedkjenne seg folkekirken som sin tro, ifølge grunnloven.



Men det er ikke et pålegg fra politikere. Da grunnloven ble revidert var det kongefamilien selv som ønsket at den paragrafen ble stående.



Paragrafen som regulerer kongefamiliens tro er ikke hugget i stein, og den kan endres dersom det blir et problem.



Unge Venstre har rett i én ting. Vi hadde kanskje ikke innført monarki dersom vi hadde bygget opp samfunnet på nytt.



På samme måte som vi heller ikke hadde funnet opp alkohol.



Heldigvis er ikke samfunnet vårt kvasiintellektuelle liberale tankeseminarer der vi vurderer institusjoner målt opp mot om de hadde blitt funnet opp på nytt.



Vi bygger samfunnet videre på det forfedrene våre har bygget opp, i stedet for å rive alt ned - for å forsøke å bygge opp igjen. Det har gitt oss et av verdens beste samfunn.



Da burde vi også beholde det som fungerer. Slik som Kongehuset.



