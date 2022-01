Måtte gjemme seg under innbrudd

Skremmende opplevelse for Lindelöf-familien under Manchester United-kamp.

Da de røde djevlene spilte bortekamp mot Brentford på onsdag, var det innbrudd hos Victor Lindelöf (27).

Det forteller midtstopperens kone, Maja Nilsson Lindelöf (28), på Instagram.

– Jeg var alene hjemme med begge barna, men vi klarte å gjemme oss og låse oss inn på et rom før de tok seg inn i huset, skriver hun.

– Vi har det fint under omstendighetene, men det var åpenbart et veldig traumatisk og skremmende øyeblikk for både meg og barna, fortsetter Maja Nilsson Lindelöf.

Maja og Victor Nilsson Lindelöf under en Manchester United-galla i 2017. Foto: PAUL ELLIS

Hun opplyser at de har reist hjem til Sverige for å tilbringe tid med familien.

Ektemannen spilte hele kampen for Manchester United onsdag.

Under en pressekonferanse fredag bekrefter Rangnick at Lindelöf ikke spiller lørdagens kamp mot West Ham. 27-åringen ønsker ikke å forlate familien, sier Rangnick.

– Som far selv forstår jeg det fullt ut. Vi ble enige om at han ikke skal være med til morgendagens kamp, siteres Rangnick på av Manchester Evening News.

