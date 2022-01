Åpenhjertig Marna Haugen: – Det er en livskrise

Det koker på Farmen Kjendis med intriger og diskusjoner. På Torpet, som ligger lenger inn i skogen, er stemningen mer harmonisk.

Influenserne Marna Haugen og Martine Lunde er å se inne på den lille gården på TV 2 Play. Nylig havnet de begge i isolasjon som følge av korona, men fredag hadde de nettopp kommet ut av isolasjon.

Brudd og isolasjon

2021 har vært et innholdsrikt år på godt og vondt for Marna. I tillegg til hennes deltakelse på Torpet, ble det i desember kjent at Marna og komiker Ørjan Burøe skulle skilles etter 18 år som kjærester.

– Det er en livskrise. Det er ikke til å stikke under en stol at det er store forandringer for mange folk. Det er noe som tar tid og som vi jobber med hele tiden. Men i forhold til isolasjon passet det fint, for jeg hadde en barnefri uke, så jeg kunne isolere i min bitte lille leilighet på Majorstua. Jeg har hatt en husmorsferie denne uka og gjort masse ting som gir meg mestring.

Hun har brukt den isolerte uken til å gjøre ting hun ellers ikke har tid til. Aktivitetene har foregått innenfor kreative rammer, og hun har blant annet lært seg å spille blokkfløyte. Målet har vært å kjenne på mestringsfølelse i mindre prosjekter.

Martine tilbragte isolasjonen sammen med kjæresten sin, noe som har gått overraskende bra.

– Jeg fikset et gaming-rom til han. Da kunne jeg bare hive han inn dit når det ble mye.

Torpet Kjendis

Martine var også å se på Farmen Kjendis for tre år siden, da kom hun rett fra realityprogrammet Paradise Hotel. Hun minnes tiden inne på Farmen som utfordrende og forteller at det var en stor omveltning. Torpet, derimot, har vært en god erfaring og hun beskriver et hyggelig og koselig opphold.

TRIVDES MED DYRENE: Martine fikk god kontakt med dyrene på Torpet. Foto: Alex Iversen, TV 2

Marna innrømmer at hun er redd for konkurranser og at hun sliter med å holde hodet kaldt. Likevel legger hun ikke skjul på at hun liker å møte fryktene sine. Med tilknytning til gård i oppveksten har Torpet vært et frisk pust.

Derfor har hun nå meldt seg på kurs til å ta jegerprøven, slik at hun kan dra på jakt med søsteren sin.

TORPET KJENDIS: Det er Marna Haugen, Martine Lunde og Mini Jakobsen som nå regjerer på Torpet Kjendis. Denne uken røk Mia Gundersen ut. Foto: Alex Iversen, TV 2

Jegerprøven frister ikke for Martine, men hun har noen spennende tv-prosjekter som pågår. Marna bruker tiden fremover nå med blyant i hånden, og hun har som mål å skrive ferdig en bok, men ser lur ut når hun innrømmer at det også er noe annet på gang som også innebærer en blyant.

– Kanskje jeg blir kunstner?, spør hun.