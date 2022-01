Ble meldt på Tid for hjem i skjul – blir overveldet av forandringen

Trym Jensen (55) var intetanende om at hans ambulanse-makker hadde meldt ham på Tid for hjem. Hun orket ikke lenger klagingen etter åtte års oppussingsarbeid.

Kollegaene Trym Jensen (55) og Jente Van Greevenbroek (24) kjører ambulanse sammen. Opp gjennom årene har det vært mye snakk om Tryms evigvarende byggeprosjekt.

Han har innredet et stort verksted der han sysler med gamle motorsykler, jukebokser, veteranbiler og det som måtte være. Selve boligen hvor han skal flytte inn, befinner seg i etasjen over verkstedet. Den har han aldri blitt ferdig med – etter åtte år.

FØR: Boligen Trym hadde jobbet åtte år med, uten å bli ferdig. Foto: Pandora Film/TV 2

– Han har vært full av ville ideer om alt fra akvarievegg på badet til modelljernbane i taket, men han blir aldri ferdig med noe som helst, forteller kollega Jente.

Jente ble med tiden mektig lei av klagingen til kollegaen, og tok dermed saken i egne hender.

– Jeg meldte ham på Tid for hjem – og jammen ble ikke prosjektet plukket ut! Det var en stor overraskelse – hvert fall for Trym, ler hun.

ETTER: Slik så det ut da Trym kom hjem til det ferdige prosjektet. Foto: Pandora Film/TV 2

Da Jente avslørte at hun hadde meldt Trym på Tid for hjem, var hun redd han skulle bli sint. Det hadde hun derimot ingen grunn til.

– Jeg synes det er kjekt at folk gjør slike ting for hverandre. Det var bare hyggelig, sier Trym.

Se hvordan Trym Jensen reagerte da han fikk se resultatet av sin nye stue og kjøkken.

Design basert på gammelt foto

Tid for hjems prosjekt handlet om det store uferdige rommet over Tryms verksted. Her ønsket han seg stue, kjøkken og spiseplass.

Designer Astrid Maria Sætren var begeistret for å få ansvaret for å ferdigstille det store åpne rommet. I verkstedet fant hun inspirasjon til innredningen i et gammelt bilde.

INSPIRASJON: Disse fargene vil Astrid bruke i innredningen. Foto: Pandora Film/TV 2

Bildet viser Tryms første bil parkert på en kai. Bilen er blå, havet er blåere, og to tilfeldige personer på bildet er kledd i varme okerfarger.

ETTER: Rommet ferdig og i samme fargepalett som det gamle bildet. Foto: Padora Film/TV 2

Astrid elsker fargene i bildet, og slik danner de utgangspunkt for valg av alle farger og materialer i innredningen:

Blått på vegger og i tak. Et så stort rom med såpass mye lysinnslipp kan gjerne ha en kraftig farge sier Astrid.

Kjøkkeninnredning i en nøytral grågrønn farge. Den er et fint kompliment til blåfargen, og gjør ikke så mye av seg.

Gulv og spiseplass i materialer med assosiasjoner til treverk, akkurat som på kaien på bildet.

Myke tekstiler til sofa, gulvtepper, gardiner og benk ved spiseplass myker opp de ellers harde og slette flatene. En del av tekstilene har de varme fargene fra bildet.

I benkeplaten av naturstein på kjøkkenet finner du spor av alle de andre fargenyansene.

Se hva som ble brukt av farger, materialer og møbler her.

MYKE TEKSTILER: Gulvtepper, gardiner og møbeltekstiler myker opp. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer SOFAKROK: Sofa snedig plassert bak kjøkkenbenken. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer GLIR INN: Kjøkkeninnredning i nøytral farge. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer HØYTRYKKSLAMINAT: Gulv i slitesterkt materiale, men med følelsen av treverk. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer BLÅTT: Det ble brukt spraymaling for å få vindeltrappen fin. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer INDUSTRIELT: Røffe taklamper i samme farge som bilen i fotoet. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer BENKEPLATE: Spillet i steinplaten har alle de andre fargene i rommet. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer

Fire meter apotekerbenk

I verkstedet til Trym fant Astrid en fantastisk benk. Den er hele fire meter lang og inneholder 52 skuffer. Den var i god stand, og siden skuffene ikke var i bruk til verktøy eller annet, ble den med opp i etasjen over.

APOTEKERBENK: Vakker benk som en gang stod i Minde Apotek. Foto: Pandora Film/TV 2

Benken ble rengjort og pusset med møbelpuss. Det fikk frem litt av gløden i treverket, samtidig som benken beholdt sitt røffe brukte utrykk.

TIPS: Slik bygget Tid for hjem den trivelige spiseplassen

For å få litt variasjon i det blå rommet – og for å lage det koselig i spisekroken – ble alle flater kledd med parkett. Eller i dette tilfellet: Med høytrykkslaminat med overflate som ser ut som tre. Dette ble brukt på gulv, vegger og i tak.

Også sittebenkene ble kledd med gulvmaterialet slik at de ble en del av de andre overflatene.

SPISEPLASS: Benkene laget med samme materialer som gulv, vegger og tak. Foto: Pandora Film/TV 2

Benkene ble til ved at Rune bygget et stenderverk av konstruksjonsmaterialer som laminatet ble festet til. Skroget skrår innover mot gulvet i front, slik at det skal være behagelig å sitte her uten at hælene dunker borti kanten. Det ble også bygget en rygg i treverk slik at det ble en liten hylle på toppen.

I ferdig sittehøyde med madrassene på plass, er målene på benken omtrent 45 centimeter – altså når madrassen er sammenklemt av vekten til den som sitter.

GOD MORGEN: Trivelig sted å innta morgenkaffen. Foto: Pandora Film/TV 2

Sitte- og ryggputer er laget av vanlig skumgummimadrass-materiale. Madrass ble skåret til, og limt på en bunnplate av kryssfiner.

Deretter ble det trukket et dobbelt lag platevatt rundt madrass og kanten på finerplaten, før den ble stiftet lett på baksiden av platen.

Til slutt ble møbeltekstil trukket stramt rundt vatten og stiftet tett i tett på undersiden. Ryggene er laget på samme måte, og festet til treverket bak, ved hjelp av lim og tynne skruer.

Se Tid for hjem tirsdager fra klokken 20.00 på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.