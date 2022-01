Martine Lunde (25) hetset i kommentarfelt etter Torpet kjendis

Til tross for at både Farmen kjendis og Torpet kjendis kun har vært kort tid på TV-skjermen, har det allerede skjedd mye på begge gårder.

Torpet kjendis, som du kan se på TV 2 Play, fikk en en ny deltaker etter Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (56) ble knust og tapte tvekampen mot Adam Ezzari (23).

Da Mini flyttet inn på Torpet sammen med Martine Lunde (25), Marna Haugen (40), og Mia Gundersen (60), la damene en plan om å slå ut den tidligere fotballspilleren, slik at de alle kunne bli værende på gården.

Lunde var en av startdeltakerne i årets Torpet kjendis. Foto: Magne Sandnes/TV 2

Dette har gjort at Martine Lunde (25) har opplevd grov hets i et kommentarfelt på Facebook.

– Jeg ble helt satt ut

Influenser Martine Lunde er ikke fremmed for personlige tilbakemeldinger i sosiale medier, men forteller at hun sjeldent oppsøker kommentarfelt i offentlig forum. Så fikk hun en telefon fra kollega og venninne Mia Gundersen.

– Jeg pleier aldri å lese i kommentarfelt i det hele tatt, men så plutselig ringte Mia og sa hun hadde kommet over et kommentarfelt med mye stygge meldinger, og lagt igjen en kommentar selv, forteller Lunde til TV 2.

– Da måtte jeg inn og sjekke hva som hadde blitt skrevet, forteller hun videre.

Det som ventet Lunde var et kommentarfelt fylt av hets rettet mot henne selv:

«For ei hurpe»

«OMG jeg tror ikke Martine egner seg for noe annet enn ONS (one night stand)»

«Hjelpes for ei brun-i-fjeset-sminkedukke»

«Konge Mini, knus megga»

Lunde forteller at hun fikk sjokk da hun leste kommentarene.

– Jeg pleier ikke å ta meg nær av stygge kommentarer, men jeg ble ganske satt ut i går. Jeg skjønner ikke hvorfor det klippet får så mange stygge kommentarer, sier 25-åringen.

Influenseren har selv lagt ut bilde av flere av kommentarene på sin Instagram-story, i tillegg til en egen tilbakemelding hvor hun skriver at hun syns det er «kvalmt og ekkelt hvordan eldre mennesker kan oppføre seg på nett».

Lunde valgte å svare på hetsen på sin private Instagram-story.

Lunde forklarer at hun ikke klarer å forstå hva som har utløst hetsen, om det var den lille kommentaren eller det at damene ønsket å få Mini ut fra Torpet. Hun presiserer også at det ikke var noe personlig at damene ønsket han ut.

– Det hadde vært akkurat det samme uansett hvem som hadde kommet fra Farmen. Jeg liker han kjempegodt, og vi hadde det veldig fint og gøy sammen på Torpet, forklarer hun.

GODT FORHOLD: Mini og Lunde hadde et godt forhold på Torpet kjendis. Foto: Kari Austefjord/TV 2

25-åringen har også en klar oppfordring til den yngre generasjonen.

– Jeg håper at yngre mennesker kan fortelle til både foreldre og besteforeldre at slike kommentarer ikke er greit. Vi yngre er mye bedre på nettvett, så jeg håper vi kan lære dem, sier hun.

– Hadde jeg sett at bestemor skrev noe sånt, hadde jeg blitt direkte flau, fortsetter influenseren.

Direkte mobbing

Det var Gundersen, som selv ble slått ut av Mini i Torpets første tvekamp, som oppdaget kommentarfeltet.

– Jeg gikk inn for å se reaksjoner, og om folk liker programmet eller ikke, forklarer 60-åringen til TV 2.

– Og da fikk jeg jo helt sjokk. Jeg bare tenkte: «Hva er det som er galt med mennesker?!», fortsetter hun.

Selv har hun sett episoden det er snakk om, og mener at kommentarene som et blitt skrevet om Lunde har et svakt grunnlag.

– Dette er en konkurranse. De kommentarene som er skrevet henger ikke sammen med noen ting. Vi har ikke sagt et vondt ord om Mini, bare det at vi damene ville fortsette å være der, sier hun.

SVARTE: Gundersen valgte selv å svare på hetsen rettet mot Lunde i kommentarfeltet Foto: Instagram/Martine Lunde

– Alt som blir gjort og sagt der inne blir sagt med et glimt i øyet, for vi vet alle hva vi er med på. Vi holder ikke på å mobbe slik som folk gjør i dette kommentarfeltet, fortsetter hun.

Gundersen forstår selv ikke hva som gjør at voksne mennesker går ut i offentlige forum og skriver slemme ting om andre mennesker. Nå håper hun at kommentaren hennes kan oppfordre til at folk tenker seg om to ganger før de lirer av seg offentlig på sosiale medier.

– Det er voksne mennesker, og alle vet at mobbing ikke er greit. Det er så mange måter å ordlegge seg på. Et alternativ er også å la være, sier hun.

