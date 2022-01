Her kan det bli enda mer uvær i helgen

Den siste tiden har det vært mye dårlig vær i deler av landet.

Flere ganger har været ført til stengte veier og forsinkelser i flytrafikken. Det hele toppet seg med ekstremværet Gyda tidligere i januar.

Kan bli sterk storm

Til helgen vil det nok en gang blåse kraftig i flere landsdeler.

– Det kommer inn et veldig kraftig vindfelt sent lørdag som gjør seg gjeldende spesielt søndag. Da er det ventet at det vil blåse sørvestlig storm langs hele kysten, fra Stad og opp til Kirkenes, sier StormGeo-meteorolog Olav Erikstad.

Et godt stykke opp i fjellet vil mesteparten av nedbøren komme som regn, ifølge meteorologen. På utsatte steder langs kysten og spesielt i fjellet kan det blåse opp i sterk storm.

– På fjellovergangene i Nord-Norge blir det nok ganske vanskelige kjøreforhold, sier meteorologen.

Den kraftigste vinden vil komme på søndag, ifølge Erikstad.

– Lørdagen blir på en måte en overgangsdag hvor vinden sakte, men sikkert bygger seg opp til søndagen, så det kan fort komme opp i kuling på lørdag og. Men det er natt til søndag vi regner med det blir storm, sier Erikstad.

Roligere i Sør-Norge

Lengre sør vil været bli roligere. På Vestlandet sør for Stad vil det bli en del regn og gråvær, ifølge Erikstad.

GRÅVÆR: Det kan bli lokal tåke og noen regndråper på Østlandet denne helgen. Arkivbilde fra Frognerparken. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det blir stort sett vind fra havet og inn mot land. Selv om den ikke er så sterk, så fører det med seg en del fuktighet, sier Erikstad.

På Østlandet vil det stort sett bli oppholdsvær, men det kan også komme noen regndråper. Årsaken er et høytrykk som ligger i sjøen sør for Norge.

– Høytrykket i havet vil dirigere fuktige vinder inn til oss, så selv om det gir oppholdsvær så blir det gjerne litt yr, dis og tåke, sier Erikstad.