Etter denne opptreden hos God morgen Norge, tok Simone Larsen et drastisk valg

GOD MORGEN NORGE (TV 2): I januar er det nøyaktig 25 år siden D'Sound ga ut sitt første album «Spice of Life». Nå er de tilbake i studioet, der alt endret seg for fem år siden.

D’Sound er et norsk pop- og neo soul-band som ble til i 1993. Jonny Sjo beskriver en spesiell kjemi som oppsto mellom han og Kim da de traff hverandre i USA. Betatt ble de da de traff visesangeren Simone hjemme i Norge.

Etter at gruppen signerte en platekontrakt i 1996, har musikken blitt spilt i alle verdens kontinenter. Etter flere år med mye reising og utallige konserter, hadde Simone en dramatisk beskjed å komme med.

Brudd

– Jeg hadde tenkt på det lenge.

Året er 2017 og bandet er samlet i studioet til God morgen Norge, hvor de fremfører låten «Good man, Good girl».

– Det dirret inni meg, jeg skalv. Etter opptreden hadde vi dårlig tid så jeg måtte bare rive tak i Kim og Jonny. Jeg sa; «Jeg må si det nå, jeg slutter!».

Simone forventet en sterk reaksjon, men ble overrasket da hun ble møtt med kjærlighet og forståelse.

– Det verste var at hun skulle slutte med musikk. Simone har en magisk vokal og jeg fikk det ikke helt til å stemme. Det var enormt vemodig, men samtidig en lettelse for henne, da det var en vanskelig tid. Man må gi slipp når man ser at man trenger det, forteller Jonny til God morgen Norge.

Trioen bunner i et sterkt vennskap, noe Kim synes er veldig viktig da han ikke ble overrasket av Simones beslutning. Han beskriver henne som fraværende og at det var mer fokus på forståelse og omsorg fremfor en reaksjon i aggresjon.

Jonny og Kim bet tennene sammen og fortsatte videre som D ‘Sound, hvor de samarbeidet med andre artister.

Nytt album

Nå har gruppen sluppet albumet «25», en plate bestående i ulike samarbeid med store artister, også med Simone.

Hun har bestemt seg for å være med i D’Sound på egne premisser, som går på energi og motivasjon. Det viktigste for henne er at det er bandets navn og ikke «Feat. Simone». Hun synes det har vært gøy å se hva gutta har utarbeidet med andre artister i mellomtiden, og er spent på fremtiden med en god gruppedynamikk i bunn.

Kim sier at det et veldig viktig album, nettopp fordi Simone er med.

– Vi kommer til å holde på med D’Sound så lenge vi er inspirert, har lyst og synes det er gøy, avslutter trioen.