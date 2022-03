Tesla selger biler i Norge som aldri før. 2021 ble de rett og slett landets mest solgte bilmerke. Med god margin, til og med. Den mest solgte modellen var Model 3. Disse møter du rundt nesten hvert gatehjørne.

Nå som den er blitt så populær, og tallrik, er det nok de som ønsker å få den til å skille seg litt ut. Det mest vanlige grepet har vært å ty til mer eller mindre kreative folieringsprosjekter.

Men nå finnes det et annet alternativ. Takket være selskapet Unplugged Performance, kan du nemlig få en smak av superbil montert på elbilen din.

Hele modellrekken

Unplugged Performance har startet et samarbeid med Koenigsegg Advanced Manufacturing. Sammen lager de ettermarkedsdeler til Tesla. Ikke bare til Model 3, heller. Du kan få stylingelementer til både Model Y, X og S.

Enkelte av disse er ment mest for utseendet sin del, mens andre har en praktisk funksjon, i form av redusert luftmotstand eller økt marktrykk.

Tesla-salget i Norge: – Kunne ikke skjedd noe annet sted i verden

Men det koster litt penger ...

En karbon-spoiler til Model S og X prises for eksempel til rundt 25.000 kroner. Egne spoilere for Model 3 og Model Y vil lette deg for rundt 18.000 kroner.

En spesialdesignet vinge til Model 3, som skal øke marktrykket, koster drøyt 21.000 kroner.

Skal du ha bredere frontskjermer må du ut med nesten 90.000 kroner per sett.

Dette er altså priser i USA. Ved levering til Norge, kommer moms i tillegg.

En biltype spiser opp elbilenes miljøgevinst

Rask

Selv om Tesla er blitt et folkelig merke i Norge, er det ikke noe folkelig med ytelsene til mange av modellene.

Model 3 Performance gjør 0-100 km/t på bare 3,3 sekunder. Model Y Performance bruker 3,7 sekunder.

Både Model X og Model Y er akkurat nå i ferd med å fornyes. Innstegsmodellen av Model X gjør 0-100 km/t på 3,9 sekunder.

Velger du Plaid-utgaven, tar samme øvelse 2,6 sekunder. 2,6! Vi snakker diger SUV med mulighet for sju seter. Det er bare helt bisarrt ...

Testet under "norske" forhold: Utslipp langt over kravene

Raskest

Likevel blir selv Model X en sinke, sammenlignet med Model S Plaid. Med over 1.000 hestekrefter gidder den ikke bruke mer enn 2,1 sekunder opp til 100 km/t, ifølge produsentens hjemmesider.

Akkurat som i Model X Plaid er det her tre høyytelsesmotorer med karbonhylsede rotorer som opprettholder full effekt ved toppfart.

Vi snakker med andre ord om ytelser som selv Koenigsegg må bøye seg i støvet for ...

Video: Derfor har Elon Musk grunn til å glise:

Kraftig avgiftsøkning: Men her slipper du unna med halve regningen