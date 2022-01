Pickuper flest er både praktiske og tøffe. Det gjør at de holder seg nesten skummelt godt i pris. Det er rett og slett vanskelig å finne en god, kurant og nyere pickup til lav pris – enten den er japansk eller amerikansk bil.

I siste utgave av vår egen podkast, Broompodden, snakker vi akkurat om dette.

Vi er enige i om at dette er biler for praktiske folk som ganske sikkert har en motorsag i uthuset og garasjen. Og den går på bensin, ikke strøm...

Var dyre som nye

Amerikanerne var tidlig ute med biltypen. De første kom allerede på 30-tallet. Der borte er bilene omtrent det samme som det SUV-er og stasjonsvogner er for oss.

En råsterk og solid pickup med V8-motor og firehjulstrekk er jo ikke helt feil. Ikke at det er noe galt med Toyota Hilux, VW Amarok eller Nissan Navara, men de blir litt pingler ved siden av noen av de amerikanske. Ford F-serie og Chevrolet Silverado er to gode eksempler på «the American dream» når det gjelder pickuper.

Det som er viktig å være klar over, er at bilene i utgangspunktet er ganske enkle. De kostet flesk som nye her hjemme, mens i USA er dette gjerne billig-biler og arbeidsredskap. Finish og opplevd kvalitet er deretter.

Pickuper er typisk bruksbiler, og blir ikke alltid like pent behandlet. Likevel holder de seg svært godt i verdi på bruktmarkedet.

Dette får du

For 100.000 kroner blir det fort et eksemplar fra siste halvdel av 90-tallet. Altså en aldrende doning, med høy kilometerstand. Dermed må man ta høyde for et visst vedlikeholdsbehov.

Litt bedre er det om man titter på de asiatiske og tyske. Men ikke så mye. Også her ender man fort opp med en bil som er rundt 15 år gammel og som har gått langt.

Disse bilene kan være ganske tøft brukt. Så en grundig sjekk før kjøp er alltid smart. Både av servicehistorikk, slitedeler og generell tilstand. Selv om bilene i utgangspunktet er robuste og tåler mye, både slites de og går i stykker etter hvert.

Ofte lønner det seg nok også å heller legge litt mer penger i selve kjøpet og å skaffe seg en hel, pen og ryddig bil i god teknisk stand, fremfor å se seg blindt på prisen.

Men hvor praktisk er disse bilene egentlig? Vi mener at de har noen begrensinger og at det finnes andre og kanskje mer praktiske alternativer. Hva det er finner du du ved å høre på Broompodden:

