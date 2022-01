Solberg ut mot Støre: – Jeg har ikke behov for å være selvgod, men ...

I programmet «Ærlig talt» på TV 2 Nyhetskanalen sier den tidligere statsministeren at meningsmålingene tyder på at folk synes at Støre-regjeringen håndterer krisene, som strømkrisen og koronakrisen, dårligere enn hennes egen regjering ville gjort.

– Det er ikke så lenge siden vi satt i regjering og velgerne sammenligner kanskje med hvordan vi håndterte kriser, og at det kan være en fordel for oss, utdyper Solberg.

– Velgerne reagerer

5. januar viste en meningsmåling fra Norstat at Arbeiderpartiet faller med 3,9 prosentpoeng, mens Senterpartiet faller med 2,6 prosentpoeng.

Solberg tror det er fordi de kommuniserer dårlig rundt en del valg de gjør og hvorfor de gjør det.

– Jeg har ikke behov for å være selvgod, men velgerne reagerer åpenbart på måten de håndterer krisen på, sier Solberg.

– Men hvis du hadde sittet her nå, og dere hadde vunnet valget. Hadde dere gjort ting så veldig mye annerledes da? Misnøyen hadde vel vært like stor ute blant det norske folk?

– Vi hadde nok gjort noen ting litt tidligere knyttet til pandemien. Det var det vi var kritiske til. Det var før vi fikk omikron. Vi ville foreslått litt andre karanteneregler som kunne soppet spredningen av smitte og gjort trykket litt mindre på sykehusene, sier Solberg.

– Hadde dere hatt noen andre virkemidler som ville forhindret strømkrisen?

– Nei, men vi var tidligere på. Vi burde bruke de ekstra pengene som folk betaler gjennom strømprisen til å gi tilbake til folk. I stedet brukte de det på valgløfter og dermed kom de bakpå, svarer Høyre-lederen.

– Kan ikke ha lest rapportene

Støre har blitt fremlagt uttalelsene til Solberg og sier dette i en e-post til TV 2;

– Regjeringen iverksatte omfattende tiltak da omikronvarianten kom til Norge, og vi lyktes med å bremse smittebølgen slik at sykehusene ikke ble overbelastet. Jeg er usikker på hva Solberg bygger på når hun mener litt andre karanteneregler kunne stoppet smittespredningen. Dersom hun mener at det ville vært riktig å hindre spredningen av omikron ytterligere, kan hun ikke ha lest rapportene fra helsemyndighetene nøye. De mener at det er bra at omikron har ført oss over i en ny fase, og at det ser ut til at vi nok en gang sammen har klart å beholde kontrollen over viruset, skriver han.

Videre skriver Støre at når det gjelder håndteringen av strømkrisen, svarer han at de har måtte snekre sammen en støtteordning fra bunn.

– Her må jeg minne Solberg om at Stortinget i fjor ba høyreregjeringen om å komme med tiltak mot høye strømpriser, og at Solberg og regjeringen hennes avviste dette. Vi overtok i oktober og tok umiddelbart grep med kutt i elavgiften og økt bostøtte og ganske raskt også støtte til studenter og sosialhjelpsmottakere før vi laget en ordning som gir støtte til 1,9 millioner husholdninger. Den måtte snekres fra bunn av, det lå ikke noe klart fra forrige regjering, sier Støre.

Skulle gjerne vært statsminister

– Hadde ikke folk vært like tiltakstrøtte og det hadde vært like mye misnøye, om det var dere som regjerte nå, Erna Solberg?

– Ja, for de var tiltakstrøtte i fjor sommer. Folk ville vært slitne og trøtte av det samme ...

– Så da ville du havnet i samme situasjon som Støre regjeringen, du hadde ikke klart å beholde din popularitet?

– Det vet vi jo ikke.

– Men hvis folk hadde fått tredoble strømregninger sånn som de gjør nå, og de har aldri vært så lei koronatiltakene som de er nå. Kunne du stått på pressekonferanser den gangen som nå og beholdt populariteten din?

– Det vet vi jo ikke.

– Men tror du det?

– Poenget er at det er Ikke så lenge siden vi gikk av. Velgerne har et godt grunnlag for å sammenligne hvordan vi håndterte kriser med hva dagens regjering gjør. Og den sammenligningen kommer i uttrykk av de dårlige meningsmålingene.

– Jo, men ærlig talt: Hadde du håndtert dette på en måte som gjør at du hadde klart å beholde populariteten din?

– Jeg tror kommunikasjonen vår rundt pandemien hadde vært annerledes og mer samhandlet. Jeg tror det har vært en utfordring for de og provosert mange av aktørene.

– Er ikke sannheten den da Erna Solberg at du er litt sjeleglad det ikke er du som er statsminister nå og må håndtere dette. For da hadde vel du og regjeringen også falt som en stein på målingene?

– Nei, jeg er ikke sjeleglad for jeg ser hva de gjør med en del viktige saker som er viktig for landet framover. Jeg skulle gjerne vært statsminister fortsatt, sier Solberg.