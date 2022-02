Nordmenn elsker SUV og firehjulsdrift. Det er nesten like typisk norsk som Petter Schjerven, Hardangerbunad og skolekorps.

At BMW X5, Audi Q7 og Porsche Cayenne også er typisk norsk på vinterfjellet, sier litt om velstanden kongeriket Norge.

Så hva må egentlig til for å skille seg skikkelig ut i kolonnekjøringen over Saltfjellet?

En splitter ny Brabus 800 Adventure XLP, er et ypperlig alternativ. Har du ikke kronglete vei til hytta fra før, vil du garantert ønske deg det med et slikt beist av en SUV.

Selvtillit større enn Donald Trump

Bilen bygger på Mercedes-AMG G 63, som i utgangspunktet er noe av det heftigste du får kjøpt med stjerne i grillen.

Her kan du frakte både vedsekker og eikefat i stort monn.

Så har tuningselskapet Brabus virkelig forvandlet bilen til nye høyder. Basert på resultatet, ser det ikke ut til at de tyske ingeniørene har hatt noen form for begrensinger.

For det første er bagasjerommet fjernet og erstattet med et plan. Vi har altså med en pickup-versjon av G63 å gjøre.

I kjent Brabus-stil, hamres det på med ulike og frekke designelementer. Vi snakker takrigg, utvidede skjermbuer i karbon, ventilert panser, elektriske stigtrinn og digre 22 toms hjul. Bare for å nevne noe.

Fasit er at Brabus 800 Adventure XLP får originalen til å fremstå som en beskjeden 6-åring på første skoledag, i forhold.

Bare designet oser selvtillit større enn Donald Trump.

Se for deg en snødekt vidde sammen med denne. Får det blitt bedre?

Ekstrem fremkommelighet

Naturligvis er det også gjort drastiske grep for å sikre best mulig fremkommelighet, slik at du ikke er avhengig av hverken brøytebil eller kolonnekjøring over Haukeli.

Hele understellet er oppgardert. Dessuten er akselavstanden økt med hele 50 centimeter.

Nye dempere og portalaksler, bidrar til en bakkeklaring på 48,8 centimeter. Dermed går både bever og grevling en trygg tid i møte. De kan vandre fritt midt i veibanen, uten å være redd for å bli overkjørt.

Elgen skjelver nok derimot i et møte med Brabus 800 Adventure. Det blir en David mot Goliat-demonstrasjon.

På innsiden oser det luksus og velvære.

800 hk og 1.000 Nm

Tro ikke at Brabus nøyer seg med en standard AMG-motor på 585 hk. Neida, nå er V8-eren skremt opp til vanvittige 800 hk og 1.000 Nm! Nye turboer og hvassere motorstyring bidrar til det.

Med god hjelp fra Brabus, leverer de åtte sylinderne nå 800 hk.

Tross vekten på 2,9 tonn, makter bilen å servere 0-100 km/t på 4,8 sekunder. Toppfarten er heldigvis begrenset til 210 km/t. Det skal vi love deg er fort nok, når du kan drasse med deg opptil 3,69 tonn – som er tillatt totalvekt.

Brabus har alltid fokus på lyd. Det er intet unntak på denne bølla. Sportseksos er naturligvis på plass – med spjeldstyring. Vi kan allerede se for oss hvordan denne brumler dypt på tomgang.

Skulle du mot all formodning sette deg fast, er vinsjen klar for å hjelpe deg ut av knipa. Legg også merke til de småfrekke LED-tåkelysene ved luftinntakene.

Grisedyr

Det koster å være kar – og det koster å skille seg ut i den norske fjellheimen.

Med fem seter får du plass til hele familien.

Foreløpig har ikke Brabus gått ut med nøyaktige priser, men det skal være snakk om rundt 820.000 dollar for en godt utstyrt variant.

Det tilsvarer rundt 7,2 millioner norske kroner.

Så må du ikke glemme å sette av noen titusener i bensinbudsjett. Oppgitt forbruk er 1,5 liter/mil. Med litt aktiv kjøring gjennom Drivdalen (der det selvfølgelig er veiarbeid) kan du regne med det dobbelte.

Se flere bilder av Brabus 800 Adventure XLP under:

