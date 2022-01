Advarer mot sultkatastrofe

Bare business (TV 2): Høye priser på kunstgjødsel gjør at bønder i fattige land ikke kan sikre nye avlinger. – Kan bli matkrise og hungersnød, sier norske Yara.

Rekordhøye gasspriser det siste året har ikke bare bidratt til økte strømpriser i Norge og Europa. Det har også ført til problemer for noe av det viktigste i internasjonalt landbruk: Kunstgjødsel.

– Den viktigste råvaren vi bruker i produksjonen av gjødsel, det er gass. Og når gassprisene har femdoblet seg på ett år, og i perioder tidoblet seg, så medfører det høyere kostnader for å produsere gjødsel, sier konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether.

Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, er gjest i programmet Bare Business. Foto: Frode Sunde / TV 2

Avlinger halvert

Prisene på kunstgjødsel har det siste året vært de høyeste på mange tiår, og i TV 2-programmet Bare business advarer Yara-sjefen mot dramatiske konsekvenser:

– Mineralgjødsel står for halvparten av verdens matproduksjon. Og når bønder i enkelte deler av verden ikke har råd til gjødsel, da går det ut over avlingene, sier Holsether.

Han bruker dyrking av korn som eksempel:

– Gjødsel er helt nødvending næring for at plantene skal vokse. Hvis det går ett år uten at man tilfører gjødsel, så faller avlingene med 50 prosent. Det er dramatiske reduksjoner, sier han.

– Liv eller død

Allerede ser man økte matpriser som følge av dyrere kunstgjødsel, og det er ventet å fortsette – også her i Norge – gjennom 2022. Men det er likevel lite i forhold til konsekvensene i utviklingsland, der man nå venter både mindre matproduksjon og høyere priser.

– I deler av verden ser vi at dette er forskjellen mellom å ha råd til mat eller ikke, når matprisene dobler seg. Da er det forskjell på liv eller død. Nå er det 50 millioner mennesker som er helt på kanten av hungersnød, sier Holsether.

Donerte gjødsel

Yara har det siste året donert kunstgjødsel for 250 millioner kroner til bønder i Afrika, i samarbeid med Verdens Matvareprogram.

– Etter det har 250.000 bønder i Afrika tredoblet avlingene sine, og kunnet brødfø en million mennesker med de avlingene i ett år. Det gjør en forskjell, men er ikke nok, sier Holsether.

Yara prøver nå å få flere med på et internasjonalt samarbeidsprosjekt for at jordbruket kan holdes oppe i fattige land, også når gassprisene fører til dyr kunstgjødsel.

Denne uken tok Holsether dette opp med FNs generalsekretær Antonio Gutierres, på et digitalt arrangement i World Economic Forum.

– Gjør FN nok?

– Ja, de mobiliserer nå for at næringsliv og myndigheter skal trekke sammen, sier Holsether, og fortsetter:

– Vi har nå varslet om en mulig stor matvarekrise mens man fortsatt kan gjøre noe. Det er ingen unnskyldning å komme om to år og si at det ikke var varslet, sier Yara-sjefen.

Se hele intervjuet med Yara-sjef Svein Tore Holsether i Bare business denne helgen på TV 2 Nyhetskanalen, eller når som helst her på TV 2 Play.