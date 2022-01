Ålesundsmannen er på nytt dømt for besittelse av overgrepsmateriale. Nå er han også fradømt retten til å bruke Skype for alltid.

Mannen i midten av 70-årene møtte fredag i Møre og Romsdal tingrett i Ålesund i en tilståelsessak, siktet for besittelse av overgrepsmateriale samt deltakelse i seksualisert chat på Skype. Han ga en uforbeholden tilståelse for de nye forholdene som rammes av straffelovens §311.

– Jeg tenkte ikke i det hele tatt. Jeg hadde for mye tid og var lite ute blant andre folk, forklarte mannen i tingretten.

Uten empati

De nye straffbare forholdene skjedde bare tre måneder etter at han var ferdig sonet for lignende forhold. For mannen ble i Frostating lagmannsrett høsten 2018 dømt til 19 måneders ubetinget fengsel for å ha chattet om ulovlige grove seksuelle overgrep mot barn, samt delt overgrepsbilder og video på nett. Det var to måneder lavere straff enn i tingretten.

– Det mest opprørende ved tiltaltes adferd er, slik retten ser det, hans konsekvente oppfordring til nettkontaktene sine om å begå overgrep mot egne og andres barn. Chatteloggene illustrerer godt hvordan tiltalte systematisk søker å bryte ned andres moralske sperrer mot å forgripe seg på mindreårige helt ned til spedbarnsstadiet. Tiltalte virker å være helt uten empati for barn utsatt for overgrep, het det i tingrettsdommen fra 2018.

Mannen tilsto alt han var tiltalt for da straffesaken var oppe i Sunnmøre tingrett.

– Skyldig på alle punkt. Jeg er skamfull, sa tiltalte.

Ubetinget fengsel

Men altså ikke mer skamfull en at han har gjort seg skyldig i nye straffbare forhold knyttet til besittelse av overgrepsmateriale.

– For retten fremstår siktede som å forstå lite av alvorligheten i å ha befatning med bilder som seksualiserer barn og konsekvensene for de avbildende barna. Det er klart straffeskjerpende at det dreier seg om gjentatt kriminalitet av samme art kort tid etter soningen av forrige dom, skriver tingrettsdommer Hanne Ombudstvedt i sin avgjørelse.

Mannen er nå dømt til ubetinget fengsel i 45 dager. I tillegg ba påtalemyndigheten om at mannen ikke skal få bruke Skype. Dette kravet har retten valgt å etterkomme.

– Det alt vesentlige av hans straffbare handlinger er forøvet over Skype, også ved handlingene i domfellelsen i 2018. Sterke allmenne hensyn taler for å fradømme ham rettigheten til å ha Skype-kontoer for alltid, heter det i begrunnelsen til tingretten.