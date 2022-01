Taliban invitert til Norge: – For Taliban er dette en indirekte anerkjennelse

Taliban skal på sitt første offisielle møte med vesten siden de tok over makten. Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken sier det er attraktivt for Taliban å bli tatt på alvor på denne måten.

Fredag ble det kjent at Norge har invitert representanter fra Taliban til Norge for å forhandle med diplomater og aktivister. Delegasjonen ankommer Norge allerede på søndag og blir værende i tre dager.

– Jeg er litt overrasket. Det er mer fremoverlent av regjeringen enn jeg hadde ventet, sier Kristian Berg Harpviken, forsker ved PRIO, til TV 2.

TALIBANMEDLEMMER: Medlemmer av Taliban ser utover Afghanistans hovedstad Kabul. Bildet er tatt 10. januar i år. Foto: MOHD RASFAN/A AFP

Harpviken er blant Norges fremste eksperter på situasjonen i Afghanistan, og understreker at han er positivt overrasket over at Norge skal ha samtaler med Taliban i Norge.

– Jeg tror at det har vært et sterkt ønske fra mange. Vi har sett at EU og særlig Tyskland har vært veldig opptatt av å gjenopprette representasjonen i Afghanistan, sier Harpviken.

Tyskland er ett av landene som vil sende representanter til forhandlingene i Norge, skriver NTB.

– Men, hva tror du Taliban ønsker å oppnå med dette?

– De har hatt møter med land i regioner, som Pakistan, Iran, Kina og Russland, men det er jo vestlige land, som har vært de store bistandsdonorene.

RUINER: En liten gutt leker i en ødelagt panserbil, som stod langs veien i byen Ghazni i Afghanistan. Bildet er tatt 13. november i fjor. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Alvorlig humanitær krise

Afghanistan står ovenfor en alvorlig humanitær krise, og det er frykt for en fullstendig humanitær kollaps i landet.

POSITIV: Forsker ved PRIO Kristian Berg Harpviken sier han er positivt overrasket over Norges invitasjon. Foto: Gorm Kallestad/NTB

– Den humanitære krisen bekymrer også Taliban. Det er en trussel mot deres legitimitet, sier Harpviken.

Den humanitære krisen i landet er blant hovedtemaene, som skal diskuteres på møtene i Norge.

– Humanitær bistand er helt nødvendig, men det er ikke nok. Vi må unngå at grunnleggende tjenester som helse og utdanning kollapser, sier utenriksminister, Anniken Huitfeldt, i en uttalelse fra UD.

Indirekte anerkjennelse av Taliban

Utenriksministeren sier i uttalelsen fra UD at Norges invitasjon ikke er en anerkjennelse av Taliban.

Afghanistan-ekspert, Harpviken sier imidlertid at møtet uansett er attraktivt for Taliban.

– For Taliban er dette en indirekte anerkjennelse. Det i seg selv er jo attraktivt for Taliban å bli tatt på alvor på denne måten.

Han understreker at dette selvfølgelig ikke er noe anerkjennelse av Taliban, men at det er en anerkjennelse av at man forholder seg til dem.

KVINNER UTSATT: TV 2 var i Afghanistan i november og traff de to juristene, Hilay Sherzuye og Khatera Tarin, som jobbet med kvinners rettigheter i Kabul før Taliban tok makten. Etter Taliban tok over kan de ikke jobbe, og de frykter for livet sitt. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Frp hardt ut med regjeringen

Christian Tybring-Gjedde, utenrikspolitisktalsperson i Frp, reagerer kraftig på regjeringens invitasjon til Taliban.

– Det har ligget i kortene hele tiden at Norge skal hjelpe dem. Vi hører om og om igjen at de lider. Propagandaen har virket, sa Tybring-Gjedde til TV 2 tidligere fredag.

Han mener at Taliban ikke har noe å gjøre i Norge.

– Å forhandle med dem er å anerkjenne at de er legitime styresmakter på lik linje med siviliserte land, sa Tybring-Gjedde.