Kilde herjet i Kitzbühel: – Hadde rakettski

Aleksander Aamodt Kilde leder utforen i Kitzbühel når 29 løpere har gjennomført.

Nordmannen skaffet seg et solid forsprang på toppen. På det meste var han godt over sekundet foran østerrikske Matthias Mayer.

Kilde tapte noen tideler ned mot målhenget, men suste i mål 67 hundredeler foran Mayer.

– Det var helt vilt. Herregud, er det mulig? Det flyter bra om dagen. Jeg hadde helt vanvittig rakettski. Det var fantastisk å kjøre, sa Kilde til NRK etter superløpet.

– Det er en ganske stor kontrast fra gårsdagen, der jeg så vidt klarte å kjøre en sving. I dag stemmer det. Jeg har en fart som gjør det vanskelig å henge med. Jeg treffer bra på portene, som jeg hadde gjort en bra plan for, sa Kilde.

Marco Odermatt truet Kildes ledelse, men han tapte tid mot slutten og la seg inn på 3. plass. Også franske Johan Clarey hadde god fart i den stupbratte løypen. Han kilte seg inn mellom Kilde og Mayer, 42 hundredeler bak nordmannen.

– Jeg får håpe det holder, men det ser lovende ut, sier Kilde.

Kilde går med det mot sin sjette verdenscupseier på tolv fartsrenn denne sesongen. Til sammen har han tolv triumfer i verdenscupen.

Kjetil Jansrud var siste nordmann som vant utforen i Kitzbühel før årets utgave. Det skjedde i 2015. Før det var det kun to nordmenn som hadde seiret i Die Streif-utforen: Atle Skårdal i 1991 og Lasse Kjus i 2004.

– Det er et av de største rennene jeg kan vinne. Det er Kitzbühel, rå forhold og vanskelig vær. Dette setter jeg høyt på lista, sier Kilde.

Heftig snøvær og vind skapte store problemer for arrangørene i forkant. Det førte til at fredagens løype ble kortet ned omkring 150 meter og startet ved det beryktede Mausefalle-hoppet. Det gjorde at kjørerne slapp de verste vindkastene.