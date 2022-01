Michael Lee Aday bedre kjent under artistnavnet Meat Loaf, døde natt til torsdag. Det bekrefter hans familie til Deadline. Artisten ble 74 år gammel.

Mange stjerner har hyllet musikeren etter at dødsfallet ble kjent, og nå har også Marion Ravn kommet med en uttalelse.

– Utrolig trist beskjed å få at Meat Loaf har gått bort så alt for tidlig, skriver Ravn til God kveld Norge.



De to spilte inn musikk og reiste verden rundt sammen. Deres duett «It's All Coming Back To Me Now» fra 2006 gjorde stor suksess.

– Jeg er veldig stolt over at han valgte meg som duettpartner til den fantastiske «It's All Coming Back To Me Now», og takknemlig for å bli kjent med en så fin fyr, som tok godt vare på meg når jeg i en ung alder reiste rundt med ham på turné.

Marion Ravn var 22 år da de blant annet reiste til Hong Kong for å promotere duetten.

– Jeg har mange gode minner og morsomme historier fra vår tid sammen! Vi har mistet en stor artist. Tankene mine går til familien.