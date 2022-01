Blinken: – Det vil få massive konsekvenser hvis Russland velger konfrontasjon og konflikt

Tema for samtalene i fredag er den svært spente sitasjonen ved grensen til Ukraina.

Blinken sier det ikke ble noe gjennombrudd på møtet, men at partene har fått bedre forståelse for hverandres posisjoner.

– Massive konsekvenser

– Det vil få massive konsekvenser hvis Russland velger konfrontasjon og konflikt, sa USAs utenriksminister Antony Blinken.

ANKOMMER: Utenriksminister Anthony Blinken ankommer møtet Foto: Alex Brandon / AFP

– Vi forventet ingen store gjennombrudd i dag. Men jeg tror vi nå er på en tydelig sti ved å forstå hverandres bekymringer og posisjoner, også får vi se hva den neste fasen bringer, sa Blinken.

Blinken bekrefter at russerne vil få en skriftlig respons neste uke.

Møtet mellom de to utenriksministrene foregikk fredag i Genève. Det ble avsluttet en halvtime tidligere enn forventet.

– Vi endte med en avtale om at vi vil motta skriftlige svar på alle våre forslag neste uke, sa Lavrov etterpå.

Han uttrykte også håp om at «følelsene vil avta» nå i etterkant av samtalene.

I vestlige land er det frykt for at Russland skal invadere Ukraina. Russerne har utplassert store styrker nær den ukrainske grensa, men nekter for å ha invasjonsplaner.

Anklager og krav

I forkant av møtet gjentok Russland noen av sine svært vidtgående krav til USA og Nato: Ukraina må ikke bli Nato-medlem, Nato-våpen må ikke utplasseres nær Russlands grenser – og i tillegg må Nato-styrker trekkes ut av østeuropeiske Nato-land.

For USA og europeiske land er disse kravene fullstendig uakseptable. Men USA har lansert noen andre forslag i et forsøk på å komme Russland i møte.

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov. Foto: Denis Balibouse / Reuters

Ett av disse er å gjenopplive INF-avtalen, som forbød USA og Russland å utplassere landbaserte mellomdistanseraketter.

Samtidig har USA anklaget Russland for å prøve å gjenopplive Sovjetunionen med trusler og maktbruk.

Ifølge amerikansk etterretning finnes det russiske planer om operasjoner i Ukraina som kan danne påskudd for en invasjon.

Anklagene avvises av Russland, som nekter for å ha noen planer om å rykke inn i nabolandet.