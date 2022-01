Ingrid Alexandra bør aldri bli dronning

I dag fyller atter en tronarving 18 år. Det er hyggelig det, men hele Norge trenger ikke å feire det. Tiden har løpt fra kongehuset som institusjon.

Myndighetsdagen pleier å markere en viktig overgang i livet. Frigjøring, på sett og vis. Men den kollektive feiringen av Ingrid Alexandras bursdag, som vi i dag er vitne til, kommer med en bismak. I bunn og grunn er det noe veldig unorsk ved å hylle blått blod.

Ane Breivik Foto: Venstre

Det handler ikke om hvorvidt Ingrid Alexandra er egnet til å sitte på en trone eller ikke. For det er hun så absolutt. Men vi bør ikke se bort fra at den desidert viktigste kvalifikasjonen hennes som tronarving er at hun ble født inn i fyrstehuset Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg for 18 år siden. Av de riktige foreldrene, og først blant hennes søsken.

Monarkiet bør skrotes. Ikke fordi Ingrid Alexandra ikke er en veltalende, intelligent og sympatisk ung kvinne.

Men fordi styringsformen er arkaisk, utdatert og udemokratisk. Det utgjør en fortidslevning fra et autoritært styre og en anakronisme i dagens samfunn.

Det strider grunnleggende imot de prinsippene vi ellers bygger demokratiet vårt på.

I 1814 påbegynte Stortinget en demokratiseringsprosess. Grunnloven forbød utnevnelse av ny adel, og de adelige privilegiene ble fjernet ved Adelsloven av 1821. Nå er det på tide å fjerne det fremste symbolet på institusjonalisert forrang, nemlig kongehuset som helhet.

Helt fundamentalt sett handler det om at posisjoner i samfunnet ikke bør gå i arv. Selv om enkelte vil argumentere med at kongen i liten grad utøver reell makt, er det fortsatt tale om uformell makt gjennom en arvelig posisjon.

Og vi bør ikke hoppe bukk over at det fortsatt gjenstår rester av formell makt hos vår monarkiske regent.

Kongen utnevner nye regjeringer, og innføringen av nye lover betinger av vedkommendes underskrift i statsråd.

At det ikke misbrukes av Harald V, gjør det ikke desto mindre problematisk at vi legger så betydelig med makt hos en som ikke er demokratisk valgt.

Videre er det galt å heve én enkelt person over loven. Etter Grunnloven § 5 er kongens person “hellig” og innehar dermed strafferettslig og sivilrettslig immunitet. Det står i direkte motstrid med prinsippet om likhet for loven, som vi jo ellers baserer rettsstaten vår på.

Heller ikke bør vi frata én familie de menneskerettighetene vi ellers holder høyt. Etter § 4 i Grunnloven må kongefamilien bekjenne seg den luthersk-evangeliske tro.

For oss andre gjelder selvfølgelig religionsfriheten. I det private kan Ingrid Alexandra selvfølgelig velge å tro på en annen gud, eller flere, eller ikke tro på noe som helst. Men enn så lenge må hun utad føye seg etter en spesifikk trosretning.

Gullstolen er på sett og vis også et bur, et bur som innskrenker kongefamiliens friheter og muligheter i livet.

I dag feirer vi myndighetsalderen til en tronarving som sannsynligvis aldri kommer til å stemme ved noe valg, fordi vedkommende forventes å være politisk nøytral.

Det er en seremoni som groteskt nok markerer at en ung kvinne har hatt en definert oppgave fra fødsel av.

Skulle vi valgt styreform i dag, ville vi landet på en republikk med en demokratisk valgt president som statsoverhode. Og da er det ingen vits i å tviholde på de siste gjenlevende restene av eneveldet. Monarkiet hører uten unntak hjemme på historiens skraphaug.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no