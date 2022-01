Treneren får ikke lede laget: – Ikke gitt at vi ønsker å sparke ham

Anders Olsson får ikke lenger lede laget han er hovedtrener for. Klubben vet ikke om det er mulig at treneren får fortsette.

Torsdag kveld avholdt Stjernen Hockey et styremøte hvor tema var Anders Olsson sin fremtid som Stjernen-trener.

Da møtet var ferdig var Olsson fortsatt trener for Fredrikstad-laget. Det er han og vil han trolig være de neste dagene, men han får ikke lov til å lede laget.

Etter at Fredriksstad Blad mandag kunne erfare at det var økende misnøye i spillergruppen mot hovedtrener Anders Olsson, og Stjernens sportssjef Darren Treloar bekreftet at spillergruppen hadde samlet seg for å lufte frustrasjonen, har det vært hektisk møtevirksomhet i Fredrikstad.

Konflikter internt skal ha ført til at begeret rant over for enkelte. Til tross for sportslig suksess risikerer Olsson å få sparken.

Kan få fortsette

Når Stjernen tar imot Frisk Asker lørdag er det assistenttrener Lasse Fjeldstad som leder laget, som Fredriksstad Blad var først ut med.

Olsson vil ikke være å se rundt laget de neste dagene.

– Hvorfor ble det ikke tatt en avgjørelse på torsdagens styremøte?

– Det kan jeg ikke kommentere. Dette er en pågående prosess, svarer Stjernens daglige leder Anders Åsle.

– Er det slik at dere ønsker å løse Olsson fra kontrakten, men ikke har grunnlag for å sparke ham, slik at dere må betale en for høy sum for å bli kvitt ham?

– Nei, det er ikke tatt noen avgjørelse på om vi vil sparke ham. Det er ikke gitt at vi ønsker det. Det er flere mulige utfall av en sånn sak. Det er en krevende situasjon, svarer han.

Treneren har igjen 2,5 år av treårskontrakten han skrever under på i fjor.

SUKESS: Anders Olsson har hatt sportslig suksess med Stjernen. Foto: Carina Johansen

– Vil ikke at jeg snakker

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Olsson. Torsdag svarte han med denne meldingen:

– Klubben vil ikke at jeg snakker med media, og det får jeg respektere.

Åsle hevder at de ikke har gitt treneren munnkurv, men påpeker at det nå ikke er mye å kommentere.

– Er det fortsatt mulig at Olsson kan fortsette som Stjernen-trener?

– Det er fortsatt et åpent alternativ, svarer den daglige lederen.

Han ønsker ikke å svare for om spillegruppen ser det på samme måte.

– Nå er det her en ganske uavklart situasjon. Vi er opptatt av å ivareta alle involverte på en god måte, sier Åsle.

Har prestert

Trenerens periode som hovedtrener i Norge har vært suksessfull på isen. Laget toppet lenge tabellen og spilte underholdene hockey.

Til TV 2 har Olsson vært åpen om at han tar i bruk uvanlige metoder for å få sine lag til å prestere.

– Spillerne leser blant annet bøker, holder foredrag, lærer seg instrumenter, går på kino og skal på teater, sa Olsson.

De siste ukene har laget gitt fra seg stadig flere poeng. Nå er de på 2. plass på tabellen.