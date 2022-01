Mistet moren – nå skal Tara (25) hedre henne på The Voice

Årets The Voice-deltakere har imponert mentorene fra første program. Flere av de har heller ikke vært fremmed for scenen fra før av, i tillegg til å havne på Spotify topp 50 og trende på YouTube.

Alle de håpefulle som stiller på audition, deler samme musikkdrøm når de entrer scenen. Og alle har de hver sin historie – der noen er sterkere enn andre.

En av dem vi får se på scenen i fredagens program er Tara Nikolaisen (25).

Her deler hun sin personlige historie om hvordan hun mistet moren sin for mindre enn ett år siden.

Lærte om musikken fra moren

Nicolaisen er en av flere håpefulle talenter som denne fredagen skal synge for mentorene.

– Det var det mest nervepirrende jeg noen sinne har vært borti, forteller 25-åringen til TV 2.

– Man skal jo prestere på et helt annet nivå. I tillegg så er mentorene så dyktige, og du aner ikke om de kommer til å snu seg eller ikke, fortsetter hun.

Hun kan også fortelle at musikksmaken hennes kanskje er en smule annerledes. Nicolaisen hører nemlig mest på country og blues.

Kjærligheten hun har for gammel musikk var noe hun delte med moren, som hun mistet brått for mindre enn ett år siden.

Tara Nicolaisen (25) er klar for audition i kveld. Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

I fredagens episode av The Voice forteller Nicolaisen åpenhjertig om hvordan hun opplevde å miste moren i ung alder, og hvordan det har påvirket livet og musikken hennes.

– Dødsfallet hennes kom veldig brått på. Hun var ikke syk, det var ikke noe som var feil. Jeg ringte henne en morgen for å få henne med på kafé, men fikk ikke noe svar, forteller hun i The Voice-episoden.

– Det var akutt hjertestans. Det har vært tunge tider, deler Nicolaisen.

– Hun hadde vært stolt

25-åringen forteller at alt hun kan om musikk har hun lært av moren. Nå føler hun at det båndet de hadde, styrkes av hennes drøm om å drive med musikken.

– Jeg har henne med videre i livet fordi jeg driver med musikk. Det er fin måte å hedre henne på.

Drømmen er å holde på med musikk på heltid, og kunne leve av å lage eget materiale.

– Det er dette jeg vil drive med, og det jeg vil gjøre. Så The Voice var et perfekt sted å starte for å kunne dele musikken min.

25-åringen vet moren hadde vært stolt over datterens audition. Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

Det er heller ingen tvil om hva slags musikk hun ønsker å lage. Det er en blanding mellom indie og pop – og en god del rolige låter.

Selv tror Nicolaisen at moren hadde vært svært nervøs for opptredenen hennes foran mentorene, men vet også hun hadde vært veldig stolt.

– Jeg tror at hun hadde sagt at hun var stolt, og at hun hadde vært sikker på at jeg kom videre. Men typisk mødre å være overbeskyttende, sier hun.

The Voice ser du fredager kl. 20, eller allerede nå på TV 2 Play.